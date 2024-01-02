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سماعة كهربائية تعالج الاكتئاب بتقنية فريدة من نوعها

الاكتئاب
الاكتئاب
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أثبتت تجربة جديدة أن سماعة Flow التي توفر تيارا كهربائيا منخفضا إلى الدماغ، تقلل أعراض الاكتئاب عند وضعها في المنزل، وفقا لـ"24ae".
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سماعة كهربائية تعالج الاكتئاب بتقنية فريدة من نوعها

ويعد هذا النهج، الذي يسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، فعالاً عند استخدامه عدة مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، كل مرة.

وأظهرت تجارب سابقة، أن العلاج ينجح عند تلقيه تحت إشراف طبي في عيادة أو مختبر.

وأجريت التجربة الجديدة في جامعة إيست لندن، برعاية الشركة السويدية Flow Neuroscience بمشاركة 174 شخصاً يعانون من اكتئاب معتدل أو شديد، قسموا إلى مجموعتين، إحداهما حصلت على علاج وهمي، جعلهم يشعرون بوخز فقط في الرأس.

وأوضحت كيفية استخدام السماعات للمشاركين في المنزل بمفردهم لمدة 10 أسابيع عبر مكالمة فيديو بالإنترنت.

وتوضع السماعة على جانبي الجبهة، وتشغل لبضع ثوانٍ فقط ليتدفق خلالها التيار الكهربائي، ورغم تحسن أعراض الاكتئاب في المجموعتين على مقياس من 52 نقطة، إلا أن الذين حصلوا على العلاج الحقيقي أظهروا أكبر قدر من الفائدة، بنحو 9 نقاط مقارنة مع 7، وهي درجة اختلاف مشابهة لتلك التي تظهر مع مضادات الاكتئاب.

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