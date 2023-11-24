الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سقوط "أبل" أمام "شاومي وهواوي" في يوم العزاب

أبل وهواوي
أبل وشاومي وهواوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شهدت شركة أبل انخفاضا في عدد الهواتف الذكية المبيعة خلال مهرجان التسوق "يوم العزاب" الأخير في الصين، متخلفة عن منافسيها المحليين "هواوي" و"شاومي".اضافة اعلان

انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 4%

وأوضحت بيانات من شركة "كاونتربوينت" للاستشارات البحثية أن عدد هواتف "أبل" الذكية المبيعة انخفض 4 في المائة على أساس سنوي خلال المبيعات التي استمرت أسبوعين من 30 أكتوبر.
وارتفع عدد الوحدات المبيعة من قبل هواوي وشاومي بنسبة 66 و28 في المائة على التوالي على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وذلك بحسب "رويترز".

زيادة مبيعات شركتي هواوي وشاومي

وقالت إن الزيادات الخاصة بشركتي هواوي وشاومي ساعدت على زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في العدد الإجمالي للهواتف الذكية الصينية المبيعة خلال فترة العرض الترويجي.
ويبدأ سعر أحدث طراز من هواتف "آيفون 15" من أبل من 5999 يوانا (832 دولارا)، بينما يبدأ سعر هواتف هواوي ميت 60 الذكية من 5499 يوانا (763 دولارا).

مبيعات أبل تجاوزت 10 مليارات يوان

لم تنشر منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل "علي بابا" و"جي دي. كوم" أرقام مبيعات مهرجان يوم العزاب، بعد أن تخلت عن هذه الممارسة العام الماضي.
وقالت "جي دي. كوم" قالت إن قيمة حجم المعاملات لمنتجات "أبل" تجاوزت عشرة مليارات يوان (1.39 مليار دولار) على منصتها خلال هذه الفترة.

سوق الهواتف الذكية في الصين تنتعش

وقال محللون إن سوق الهواتف الذكية الصينية تستعد للانتعاش، حيث قالت شركة الأبحاث "إي دي سي" إنها تتوقع نمو المبيعات على أساس سنوي في الربع الرابع بعد عشرة أرباع متتالية من انخفاض الشحنات.
واحتدمت المنافسة بين طرازات الهواتف الذكية قبل حفل التسوق السنوي، حيث تقدم منصات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى خصومات كبيرة على هواتف آيفون من إنتاج شركة أبل خلال فترة المبيعات.

آخر إصدار لـ آيفون و هواوي

أصدرت شركة أبل سلسلة "آيفون 15" الخاصة بها في أواخر سبتمبر الماضي، بعد شهر تقريبا من إطلاق هواوي خط الهواتف الذكية "ميت 60" المدعوم بشريحة هواوي المتقدمة المطورة بشكل مستقل.
تلقت سلسلة "ميت 60" دعما وطنيا كبيرا في الصين، حيث قال المعجبون إنها تظهر كيف تمكنت شركة هواوي من التغلب على أعوام من ضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة التي شلت في البداية أعمالها في مجال الهواتف الذكية.

اقرأ أيضا

شركة أبل
2:47 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

براءة اختراع جديدة من آبل بهواتف آيفون.. ماذا عن شاشات الخصوصية؟

انستجرام
9:32 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

لجميع المستخدمين.. إنستجرام يطلق ميزة ريلز العامة

سناب شات
6:48 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

مختص تقني يكشف خطورة مشاركة الشاشة في "سناب شات"

يوتيوب
12:29 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

سبب بطء تحميل "يوتيوب" وطريقة التغلب على المشكلة

اقرأ أيضا

بعد عامين من التراجع.. سوق الهواتف الذكية يعود للنمو

باحثون في "OpenAI" يحذرون من اكتشاف ذكاء اصطناعي يهدد البشرية

لديها 28 ألف براءة اختراع.. "لينوفو" ترفع دعوى على "أسوس" لهذا السبب

مجاناً.. طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي للمستخدمين

مايكروسوفت تطرح أداة الذكاء الاصطناعي copilot لأجهزة ويندوز 10

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

وكالة ناسا
12:21 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تُمهّد لإرسال البشر إلى المريخ.. الأرض تتلقى رسالة من مسافة 16 مليون كلم

قرص T5 EVO من سامسونج
4:08 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

مفاجأة سامسونج.. إنتاج أكبر قرص محمول في الأسواق (تفاصيل)

social-media-
9:33 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

دراسة: 50% من الشباب استخدموا برامج التواصل الذكية العام الماضي

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
3:53 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

أمر لا يصدق.. "آيفون" يساعدك على غسل ملابسك!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد في هذا الموعد

التنمر في المدارس
7:14 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

وزارة النقل
7:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

تصل لـ500 ريال.. توضيح عاجل لجدول العقوبات والمخالفات في وسائل النقل العام

حافلات الرياض
6:09 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. منها اصطحاب هذه الحيوانات.. لائحة محظورات استخدام وسائل النقل العام