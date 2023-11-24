سقوط "أبل" أمام "شاومي وهواوي" في يوم العزاب

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شهدت شركة أبل انخفاضا في عدد الهواتف الذكية المبيعة خلال مهرجان التسوق "يوم العزاب" الأخير في الصين، متخلفة عن منافسيها المحليين "هواوي" و"شاومي". اضافة اعلان





انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 4%



زيادة مبيعات شركتي هواوي وشاومي



مبيعات أبل تجاوزت 10 مليارات يوان



سوق الهواتف الذكية في الصين تنتعش



آخر إصدار لـ آيفون و هواوي



وأوضحت بيانات من شركة "كاونتربوينت" للاستشارات البحثية أن عدد هواتف "أبل" الذكية المبيعة انخفض 4 في المائة على أساس سنوي خلال المبيعات التي استمرت أسبوعين من 30 أكتوبر.وارتفع عدد الوحدات المبيعة من قبل هواوي وشاومي بنسبة 66 و28 في المائة على التوالي على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وذلك بحسب "رويترز".وقالت إن الزيادات الخاصة بشركتي هواوي وشاومي ساعدت على زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في العدد الإجمالي للهواتف الذكية الصينية المبيعة خلال فترة العرض الترويجي.ويبدأ سعر أحدث طراز من هواتف "آيفون 15" من أبل من 5999 يوانا (832 دولارا)، بينما يبدأ سعر هواتف هواوي ميت 60 الذكية من 5499 يوانا (763 دولارا).لم تنشر منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل "علي بابا" و"جي دي. كوم" أرقام مبيعات مهرجان يوم العزاب، بعد أن تخلت عن هذه الممارسة العام الماضي.وقالت "جي دي. كوم" قالت إن قيمة حجم المعاملات لمنتجات "أبل" تجاوزت عشرة مليارات يوان (1.39 مليار دولار) على منصتها خلال هذه الفترة.وقال محللون إن سوق الهواتف الذكية الصينية تستعد للانتعاش، حيث قالت شركة الأبحاث "إي دي سي" إنها تتوقع نمو المبيعات على أساس سنوي في الربع الرابع بعد عشرة أرباع متتالية من انخفاض الشحنات.واحتدمت المنافسة بين طرازات الهواتف الذكية قبل حفل التسوق السنوي، حيث تقدم منصات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى خصومات كبيرة على هواتف آيفون من إنتاج شركة أبل خلال فترة المبيعات.أصدرت شركة أبل سلسلة "آيفون 15" الخاصة بها في أواخر سبتمبر الماضي، بعد شهر تقريبا من إطلاق هواوي خط الهواتف الذكية "ميت 60" المدعوم بشريحة هواوي المتقدمة المطورة بشكل مستقل.تلقت سلسلة "ميت 60" دعما وطنيا كبيرا في الصين، حيث قال المعجبون إنها تظهر كيف تمكنت شركة هواوي من التغلب على أعوام من ضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة التي شلت في البداية أعمالها في مجال الهواتف الذكية.