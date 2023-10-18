سر إصدار "أبل" هاتف آيفون جديد كل عام

أ أ

أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، عن سبب إصدار الشركة لهاتف جديد كل عام، وكيف يمكن أن يبدو الجهاز بعد 20 عاما.





8 نماذج: اضافة اعلان



جهاز آيفون:



وأصدرت آبل ثمانية نماذج هواتف جديدة في السنوات الخمس الماضية.وقال كوك: "أعتقد أن امتلاك هاتف "آيفون" كل عام، أمرا رائعا. ما نفعله هو أننا نسمح للناس بالتداول في هواتفهم، ومن ثم نعيد بيع هذا الهاتف إذا كان لا يزال يعمل، وإذا كان لا يعمل، فلدينا طرق لتفكيكه وأخذ المواد اللازمة لصنع هاتف "آيفون" جديد".كما أعطى كوك تلميحا حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جهاز "آيفون" خلال 20 إلى 30 عاما، قائلا: "أعتقد أنه سيكون محايدا للكربون. ومن الواضح أنه سيكون متقدما كثيرا عما هو عليه حاليا، لكنني لا أريد أن أعطي كل أسرارنا في هذا الصدد".وأوضح الرئيس التنفيذي أنه يريد مقارنة سرية شركة آبل فيما يتعلق بمنتجاتها، بنهجها تجاه القضايا الصديقة للبيئة.وتحدث رئيس شركة آبل من مدينة فيبورغ بالدنمارك، حيث كان يقف في حقل من الألواح الشمسية في موقع أحد مراكز البيانات العالمية العشرة التابعة للشركة.