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سرعة لا تُصدّق.. الصين تطلق أسرع إنترنت في العالم

اسرع انترنت
أسرع إنترنت في العالم
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بسرعة تصل إلى 1200 جيجابيت، بدأت الصين بناء ما تصفه بشبكة الإنترنت الأكثر تقدمًا في العالم، والتي من المنتظر أن تكون أسرع من الشبكات الحالية بمراحل، لتعيد الحرب التكنولوجية مع أمريكا للواجهة مرة أخرى.اضافة اعلان


نقل بيانات 150 فيلمًا في ثانية واحدة

الشبكة الجديدة تصل سرعتها إلى نحو 1.2 تيرابايت، وتلك السرعة تكفي لنقل بيانات 150 فيلمًا مثلاً في ثانية واحدة، وفقًا لشركة هواوي الصينية المصنعة للتكنولوجيا.


التمتع بالسرعة الجديدة للشبكات والشركات

ولكن، تلك السرعات نظرية، ولا تعني أنها السرعات نفسها التي سيتمتع بها المستهلكون في منازلهم في أي وقت قريب، بينما سيتم الاستفادة من تلك التكنولوجيا السريعة بشكل أوسع في أداء شبكات الشركات، ونقل المعلومات بشكل أسرع، وخدمات تداول الأسهم وغيرها من الأنظمة الأمنية الوطنية.


قياس سرعة الإنترنت

يقصد بهذه العملية فحص سرعة الإنترنت الموجودة لدي المستخدمين، لمعرفة القدرة التي يتمتع بها خط الإنترنت في إرسال البيانات ونقلها عبر شبكة الإنترنت، ثم إعادة استقبالها واستعراضها على صفحات الإنترنت في أقل وأسرع وقت.

كيف يتم قياس سرعة الإنترنت

هناك مجموعة من الوحدات التي يتم من خلالها قياس سرعة نقل البيانات في الشبكات وتكون مرتبطة بوحدة الزمن "الثانية"، فغالبًا ما تكون سرعة الشبكات المحلية حوالي 10 ميجابايت/ الثانية.

العوامل التي تؤدي لبطء اتصال الإنترنت

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على سرعة الإنترنت والتي يأتي على رأسها:
- عدد مستخدمي الإنترنت على جهاز راوتر واحد، أو خط إنترنت واحد، فكلما زاد العدد كلما قلت السرعة لدي المستخدم.
- سعة اشتراك الإنترنت، والتي تتعلق بالسرعة التي تقدّمها شركة الإنترنت للمستخدم بناءً على طلبه، فعلي سبيل المثال تعتبر سرعة 512 كيلو بت مثلاً سرعة منخفضة نسبيًا مقارنة بالسرعات التي تُقاس بالجيجا بت وأكثر.
- مواصفات الكمبيوتر، حيث تؤثر المواصفات الداخلية للكمبيوتر على سرعة اتصاله بالإنترنت أيضًا.

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