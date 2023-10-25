"سدايا" تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق "توكلنا"

تسلمت الهيئة
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، جائزة الأمم
المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة نظير جهودها
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قام بتسلم الجائزة نيابة عن
"سدايا" الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
تفوق المملكة في
التقنيات المتقدمة
وتؤكد هذه الجائزة ريادة المملكة
وتفوقها في مجالات التقنيات المتقدمة ومواصلتها السير نحو المنافسة عالمياً.
جهود متنوعة في
مجال الذكاء الاصطناعي
وتحقيق أعلى
المؤشرات العالمية في هذه المجالات من خلال ما تقوم به "سدايا" من جهود
متنوعة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تشجيع
الابتكارات العالمية
يُذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت
جائزتها للخدمة العامة عام 2003؛ لتشجيع الابتكارات العالمية المتميزة في مجال
الخدمة العامة ودعمها.