"سدايا" تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق "توكلنا"

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تسلمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة نظير جهودها في تطبيق توكلنا. اضافة اعلان

قام بتسلم الجائزة نيابة عن "سدايا" الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.





تفوق المملكة في التقنيات المتقدمة



جهود متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي





تشجيع الابتكارات العالمية



وتؤكد هذه الجائزة ريادة المملكة وتفوقها في مجالات التقنيات المتقدمة ومواصلتها السير نحو المنافسة عالمياً.وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية في هذه المجالات من خلال ما تقوم به "سدايا" من جهود متنوعة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.يُذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت جائزتها للخدمة العامة عام 2003؛ لتشجيع الابتكارات العالمية المتميزة في مجال الخدمة العامة ودعمها.