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سبب بطء تحميل "يوتيوب" وطريقة التغلب على المشكلة

يوتيوب
موقع يوتيوب
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شكا بعض مستخدمي "يوتيوب" من بطء تحميل موقع الفيديوهات، وهي المشكلة التي تؤثر في الغالب على مستخدمي متصفح "موزيلا فَيَرفُكس"، و"مايكروسوفت إيدج". اضافة اعلان
لكن كان هناك عدد أقل من التقارير حول وجود المشكلة لدى مستخدمي "جوجل كروم".

أدوات حظر الإعلانات

وترتبط المشكلة بأدوات حظر الإعلانات، وفقًا لموقع "يوتيوب". 
عند تفعيل أدوات حظر الإعلانات، حتى على "جوجل كروم"، أبلغ بعض مستخدمي "يوتيوب" أنهم يضطرون للانتظار لمدة خمس ثوانٍ حتى يتم تحميل الموقع عند فتح علامة تبويب جديدة.
لكن المستخدمين أبلغوا أن المشكلة حدثت لهم على متصفحات غير "جوجل كروم"، عندما لم يكونوا يستخدمون أدوات حظر الإعلانات. 
يأتي هذا وسط قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد شركة جوجل، مالكة موقع "يوتيوب"، بتهمة الإقدام على ممارسات مانعة للمنافسة تتعلق بالإعلان عبر الإنترنت. 
وأفاد مطلعون في وقت سابق من هذا العام بأن موقع "يوتيوب" كان يختبر أدوات حظر الإعلانات. ومع ذلك، لا يفسر أي من هذا سبب تسبب استخدام متصفح "موزيلا فَيَرفُكس"، و"مايكروسوفت إيدج". في حدوث مشكلات.

رد فعل يوتيوب

وقالت "يوتيوب" لموقع "404 ميديا" التقني، إن التأخير الذي يواجهه بعض المستخدمين يرجع إلى استخدامهم لأدوات حظر الإعلانات، ولا علاقة له بالمتصفح الذي يستخدمونه. 
وأضاف: "قد يواجه المستخدمون الذين قاموا بتثبيت أدوات حظر الإعلانات تجربة مشاهدة دون المستوى الأمثل، بغض النظر عن المتصفح الذي يستخدمونه".
وإذا كنت تعاني من احتمالية تجربة "دون المستوى الأمثل" عند استخدام "يوتيوب"، فحاول إيقاف تشغيل أداة حظر الإعلانات لديك. 
لكنه ليس حلاً مثاليًا إذا كنت تفضل عدم مشاهدة الإعلانات، إلا أنه على الأقل يمكن أن يمنع التأخير. 
وحتى بعد إيقاف تشغيل أدوات حظر الإعلانات، أبلغ بعض المستخدمين عن استمرار التأخير، مما دفع الكثيرين إلى الشك في أن التأخير مرتبط بحساباتهم المحددة. 

تقنية إعلانية جديدة

وبينما يطرح موقع "يوتيوب" تقنية إعلانية جديدة، بما فيها أجهزة الكشف عن حظر الإعلانات، قد تختبر الشركة مثل هذه الميزات على بعض المستخدمين دون الآخرين، وفقًا لموقع "ميديا 404". 
وللتغلب على التأخير في "فيرفكس"، أبلغ بعض المستخدمي أن استخدام مبدل وكيل المستخدم أدى إلى القضاء على التأخير لمدة خمس ثوانٍ.  وتجعل الطريقة متصفح المستخدم يبدو وكأنه متصفح مختلف - في هذه الحالة، "كروم" بدلاً من "فيرفكس".
لذا، إذا كنت تواجه تأخيرًا حتى بعد إيقاف تشغيل أداة حظر الإعلانات، فقد يكون هذا هو الحل الأمثل. 

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