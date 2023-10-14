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صحيفة تواصل الالكترونية

سباق محموم.. "أمازون" تنافس "ستارلينك" على إنترنت الفضاء

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الإنترنت الفضائي
أ أ
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في سباق محموم، أعلنت أمازون أنها تستعد لمنافسة شركة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، في مجال الإنترنت الفضائي.

أول نموذجين أوليين لأقمار اصطناعيةاضافة اعلان

وحسب "سكاي نيوز"، فقد أطلقت أمازون أمس الجمعة من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى الفضاء أول نموذجين أوليين لأقمار اصطناعية ضمن شبكة الإنترنت الخاصة بها "كايبر".

اختبار أول قطع تكنولوجية من أمازون في الفضاء

وأكدت الشركة، أن المهمة تهدف إلى اختبار أول قطع تكنولوجية من أمازون في الفضاء، إذ تتطلع الشركة عملاق التجارة الإلكترونية وخدمات الويب إلى نشر 3236 قمرا اصطناعيا آخر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
كما تستهدف توفير خدمة الإنترنت عريضة النطاق على الصعيد العالمي، وهو إنجاز تستهدفه شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك بخمسة آلاف قمر صناعي لشبكة ستارلينك موجودة في المدار.
وتعهدت أمازون باستثمار عشرة مليارات دولار في مشروع كايبر الخاص بها الذي أُعلن في 2019، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه سبيس إكس تشغيل أول مركبات ستارلينك الفضائية.

انطلاق صاروخ يحمل شعار أمازون

يأتي هذا في وقت انطلق فيه صاروخ من طراز "أطلس 5" تابع لائتلاف الإطلاق المتحد ويحمل شعار أمازون من كيب كانافيرال حاملا قمرين صناعيين تجريبيين ضمن شبكة كايبر.
ووفق مراقبين، فإن إطلاق أمازون للنموذجين، يعتبر خطوة أولى للشركة قبل أن ترسل الآلاف من الأقمار الاصطناعية الأخرى إلى المدار لتبث خدمات الإنترنت على مستوى عالمي.

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