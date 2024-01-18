سامسونج تُطلق 3 نماذج جديدة من جلاكسي إس 24.. في هذا الموعد

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كشفت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة "جالاكسي إس"،
وذلك خلال حدثGalaxy Unpacked الخاص بالشركة، بولاية كاليفورنيا الأمريكية .
سامسونج تكشف عن 3 نماذج من كلاكسي إس 24وأعلنت الشركة عن تشكيلة الهواتف الرائدة لديها في ثلاثة نماذج، وهي جالاكسي
إس 24 وجالاكسي إس 24 بلس وجالاكسي إس 24 ألترا.
و قالت سامسونج إن سلسلة جالاكسي إس 24 الجديدة ستكون أول هاتف ذكي مزود بذكاء اصطناعي توليدي مدمج.
جالاكسي الجديد يقدم خدمات الترجمة المباشرة والفوريةويقدم الهاتف الحديث خدمات جديدة تماما، مثل الترجمة المباشرة والترجمة
الفورية، والأداء المحسن في الكاميرا ومعالجة الصور.
ويعد من المميزات البارزة هي خدمة الترجمة المباشرة ، التي تتيح الترجمة الفورية للصوت والنص بين اللغات المختلفة من داخل برنامج الهاتف نفسه ، حيث تدعم الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 13 لغة .
تعزيز قدرات التكبير في الليلوقالت سامسونج إن الميزة الجديدة الأخرى في سلسلة جالاكسي إس 24 الجديدة هي
خدمة "ProVisual Engine"،
والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التكبير، خاصة في الليل.
ويعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على توسيع وظائفه إلى مرحلة ما بعد معالجة الصور، مما يساعد المستخدمين في تحرير الصور عن طريق إضافة الأشياء المفقودة أو إزالة الظلال وانعكاسات الضوء.
إتاحة التحديثات الرئيسية والأمنية لمدة 7 سنواتوأوضحت الشركة إنها ستقدم التحديثات الرئيسية والتصحيحات الأمنية لسلسلتها
الرئيسية لمدة 7 سنوات، بما يتماشى مع استراتيجيتها لإطالة دورة حياة الأجهزة
التكنولوجية.
و قالت الشركة إنه سيتم إطلاق السلسلة الجديدة رسميا في 31 يناير الجاري ، في جميع أنحاء العالم.