سامسونج تُطلق 3 نماذج جديدة من جلاكسي إس 24.. في هذا الموعد

أ أ

كشفت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة "جالاكسي إس"، وذلك خلال حدثGalaxy Unpacked الخاص بالشركة، بولاية كاليفورنيا الأمريكية . اضافة اعلان





سامسونج تكشف عن 3 نماذج من كلاكسي إس 24



جالاكسي الجديد يقدم خدمات الترجمة المباشرة والفورية



تعزيز قدرات التكبير في الليل



إتاحة التحديثات الرئيسية والأمنية لمدة 7 سنوات



وأعلنت الشركة عن تشكيلة الهواتف الرائدة لديها في ثلاثة نماذج، وهي جالاكسي إس 24 وجالاكسي إس 24 بلس وجالاكسي إس 24 ألترا.و قالت سامسونج إن سلسلة جالاكسي إس 24 الجديدة ستكون أول هاتف ذكي مزود بذكاء اصطناعي توليدي مدمج.ويقدم الهاتف الحديث خدمات جديدة تماما، مثل الترجمة المباشرة والترجمة الفورية، والأداء المحسن في الكاميرا ومعالجة الصور.ويعد من المميزات البارزة هي خدمة الترجمة المباشرة ، التي تتيح الترجمة الفورية للصوت والنص بين اللغات المختلفة من داخل برنامج الهاتف نفسه ، حيث تدعم الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 13 لغة .وقالت سامسونج إن الميزة الجديدة الأخرى في سلسلة جالاكسي إس 24 الجديدة هي خدمة "ProVisual Engine"، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات التكبير، خاصة في الليل.ويعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على توسيع وظائفه إلى مرحلة ما بعد معالجة الصور، مما يساعد المستخدمين في تحرير الصور عن طريق إضافة الأشياء المفقودة أو إزالة الظلال وانعكاسات الضوء.وأوضحت الشركة إنها ستقدم التحديثات الرئيسية والتصحيحات الأمنية لسلسلتها الرئيسية لمدة 7 سنوات، بما يتماشى مع استراتيجيتها لإطالة دورة حياة الأجهزة التكنولوجية.و قالت الشركة إنه سيتم إطلاق السلسلة الجديدة رسميا في 31 يناير الجاري ، في جميع أنحاء العالم.