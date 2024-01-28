سامسونج تطلق هاتف جالاكسي زذ فولد 6 قابل للطي بسعر منافس

أ أ
أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر شيوعًا، لكنها لا تزال باهظة الثمن. على
سبيل المثال، يبلغ سعر Galaxy Z
Fold 5 من سامسونغ 1800 دولار.
سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافسوتستعد سامسونج لإطلاق إصدارًا متوسط التكلفة من Galaxy Z Fold 6 في وقت لاحق من هذا العام. وذلك لزيادة
انتشار الهواتف القابلة للطي، خاصة مع المنافسة من الشركات الصينية.
وتسعى سامسونج لتوسيع سوق الهواتف القابلة للطي من خلال إطلاق إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z Fold 6 في وقت لاحق من هذا العام.
ارتفاع أسعار الهواتف القابلة للطيوذلك نظرًا لارتفاع أسعار الهواتف القابلة للطي، مما يحد من انتشارها. كما
أن الشركات الصينية، مثل شاومي وأونور وهواوي، نجحت في جذب المستهلكين بأسعارها
المنخفضة.
سامسونج تكسر حاجز السعر المرتفعتخطط سامسونج لكسر حاجز السعر المرتفع للهواتف القابلة للطي من خلال إطلاق
إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z
Fold 6.
وذلك بعد أن فشلت محاولاتها السابقة في إطلاق هاتف قابل للطي بسعر معقول.