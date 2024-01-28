سامسونج تطلق هاتف جالاكسي زذ فولد 6 قابل للطي بسعر منافس

أ أ

أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر شيوعًا، لكنها لا تزال باهظة الثمن. على سبيل المثال، يبلغ سعر Galaxy Z Fold 5 من سامسونغ 1800 دولار. اضافة اعلان





سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافس



ارتفاع أسعار الهواتف القابلة للطي



سامسونج تكسر حاجز السعر المرتفع



انتشار الهواتف القابلة للطي بأسعار مرتفعة



وتستعد سامسونج لإطلاق إصدارًا متوسط التكلفة من Galaxy Z Fold 6 في وقت لاحق من هذا العام. وذلك لزيادة انتشار الهواتف القابلة للطي، خاصة مع المنافسة من الشركات الصينية.وتسعى سامسونج لتوسيع سوق الهواتف القابلة للطي من خلال إطلاق إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z Fold 6 في وقت لاحق من هذا العام.وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الهواتف القابلة للطي، مما يحد من انتشارها. كما أن الشركات الصينية، مثل شاومي وأونور وهواوي، نجحت في جذب المستهلكين بأسعارها المنخفضة.تخطط سامسونج لكسر حاجز السعر المرتفع للهواتف القابلة للطي من خلال إطلاق إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z Fold 6.وذلك بعد أن فشلت محاولاتها السابقة في إطلاق هاتف قابل للطي بسعر معقول.تركز هذه الصياغات على النقاط الرئيسية للنص، وهي أن الهواتف القابلة للطي أصبحت أكثر شيوعًا، لكنها لا تزال باهظة الثمن. وأن سامسونج تخطط لإطلاق إصدارات متوسطة التكلفة من Galaxy Z Fold 6 لزيادة انتشار الهواتف القابلة للطي.