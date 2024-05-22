سامسونج تطلق أول حواسيبها بتقنية الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إطلاق، أول حاسوب محمول للشركة معزز بمزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة من فئة "كوبايلوت+".

ويأتي جهاز سامسونج الجديد "غالاكسي بوك 4 إيدج-Galaxy Book 4 Edge" بنسختين، إحداهما بشاشة قياس 14 بوصة والأخرى بشاشة قياس 16 بوصة، والشاشة من نوع "AMOLED".



مواصفات الحاسب الجديد



مواصفات معالج الحاسب



وتأتي النسخة ذات الـ14 بوصة، بدقة 2880×1800 وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل لـ1 تيرابايت، بدرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، ومعالج "Snapdragon X Elite" بسرعة 4.0 غيغاهيرتز، بسعر 1350 دولاراً أمريكياً.أما النسخة ذات الـ16 بوصة فتأتي بإصدارين من حيث المعالج، إما بمعالج "Snapdragon X Elite" المتطور بسرعة تصل 4.2 غيغاهيرتز، وسعة تخزين 1 تيرابايت، بسعر 1750 دولاراً، أو بنفس معالج الطراز الـ14 بوصة وسعة تخزين 512 غيغابايت، بسعر 1450 دولاراً.ويتسم معالج كوالكوم سنابدراغون إكس إيليت الجديد، بتزويده بوحدة معالجة عصبية متطورة من أجل تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة دون الاعتماد على الاتصال بالإنترنت.وبحسب موقع "ذا فيرج" الإلكتروني، فإنه في حال قام المستخدمون بالطلب المسبق للجهاز، بدءاً من اليوم، فسيحصلون على تلفزيون سامسونج الذكي 50 بوصة مجاناً، وذلك لفترة محدودة، ويبلغ سعر التلفزيون منفرداً 379 دولاراً أمريكياً.