سامسونج تضيف ميزة الترجمة الفورية للمكالمات إلى هواتف جالاكسي إس 24

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تعتزم شركة سامسونج الكورية، إضافة ميزة جديدة إلى سلسلة هواتف جالاكسي "أس 24" المقبلة من شأنها أن تتيح الترجمة الفورية للمكالمات وفي الوقت الفعلي تمامًا وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





تنفيذ ترجمة المكالمات الهاتفية عبر "غاوس"



ترجمة المكالمات في سامسونج تدعم الشركات الأخرى



إضافة الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي



ويقوم تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في أجهزة جالاكسي "أس 24" بتنفيذ ترجمة المكالمات الهاتفية باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي (غاوس).وتتيح تلك الميزة ترجمة المكالمات بشكل فوري وبدون تأخير، مما يسهم في تسهيل التواصل بين المستخدمين وتجاوز عقبة اختلاف اللغة وبدون الحاجة إلى وسيط.وتعمل ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع هواتف "سامسونج"، كما ستدعم أيضًا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى.ويكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة جالاكسي "أس 24" وتسعى سامسونج من خلال تلك الميزة إلى توفيرها لأكبر عدد من المستخدمين.ومن المتوقع أن تضيف سامسونج الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى في هواتف جالاكسي "أس 24"، ومنها مزايا تحرير الصور المتقدمة كإضافة العناصر أو إزالتها.

وتوليد الخلفيات، وتلخيص المكالمات، وتحسين تجربة التصوير، وتغيير أسلوب الكتابة عبر لوحة المفاتيح، وكذلك تحسين حماية البطارية اعتمادا على أنماط الاستخدام والشحن.





الإعلان عن جالاكسي أس 24 خلال يناير



ومن المنتظر أن تعلن "سامسونج" عن هواتف جالاكسي "أس 24" في وقت لاحق من يناير الجاري.