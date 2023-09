سامسونج تبدأ اختبار تحديث One UI 6 لهذه النوعية من الهواتف

تحديث لهواتف الفئة المتوسطة اضافة اعلان



تفاصيل التحديث الجديد



إصلاح مشاكل تقنية



أعلنت شركة سامسونغ عن طرح النسخة التجريبية الأولى من تحديث One UI 6 لهاتف جالاكسي A54، الذي يعد أحد أبرز هواتف الشركة حاليا في الفئة المتوسطة.وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد طرحت التحديث التجريبي لسلسلة هواتف جالاكسي S23، في حين لم تصدر الشركة بعد التحديث التجريبي لبقية الإصدارات الراقية الأخرى لديها.ويعتبر إطلاق تحديث One UI 6 التجريبي لهاتف جالاكسي A54 خطوة مفاجئة؛ لأنه سبق هواتف أخرى عالية المواصفات مثل سلسلة S22 والإصدارات الأحدث من هواتف سامسونج القابلة للطي وغيرها.ويتيح تحديث One UI 6 للمستخدمين تجربة نظام أندرويد 14 الجديد، بالإضافة إلى الميزات الجديدة التي أضافتها سامسونغ، مثل إعادة تصميم اللوحة السريعة Quick Panel، التي باتت توزع الأزرار بشكل أفضل مع تضمين أزرار واختصارات جديدة، فضلا عن تحسينات في الأداء واستهلاك الطاقة وإدارة المهام، وخيارات جديدة في التطبيقات الأساسية.ووفقا للشركة، فإنه يمكن لمستخدمي هاتف جالاكسي A54 تجربة التحديث الجديد من خلال تطبيق "Samsung Members"، ومن المنتظر أن تتوفر أولا للمستخدمين في دول مثل: ألمانيا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، ثم باقي الدول على نحو تدريجي.وتأتي تلك الخطوة بعد إطلاق النسخة التجريبية الثانية من تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S23، التي قدمت الكثير من الإصلاحات لمشاكل النسخة السابقة.ومن المتوقع أن تطلق سامسونغ المزيد من الإصدارات التجريبية لتحديث One UI 6 قبل الإطلاق النهائي الذي يبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري.وتتبع سامسونغ سياسة تحديثات جديدة تلتزم خلالها بإطلاق تحديثات أندرويد كبرى لمدة أربع سنوات، بالتزامن مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.