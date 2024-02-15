زقزقة فيسبوك.. خلل غريب يتسبب في إصدار صوت تحديث مزعج

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إذا كنت تسمع صوت زقزقة غريب على حساب "فيسبوك" الخاص بك، فإن الأمر يرجع إلى ما وصفته شركة "ميتا" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم بأنه "خطأ فني مؤسف".

وكتب آندي ستون، مسؤول الاتصالات في "ميتا" في منشور على منصة "إكس": "هل تسمع صوت زقزقة أثناء تصفح موجز فيسبوك الخاص بك على جهاز آيفون الخاص بك؟"، إنه ليس أنت، إنه نحن! وهذا خطأ فني مؤسف ونحن بصدد إصلاحه".





خلل فيسبوك



كيفية منع صوت زقزقة فيسبوك؟



مشاكل فنية في فيسبوك



ولم تقدم شركة ميتا"، أي معلومات إضافية حول الخلل الذي يمكن ملاحظته أثناء قيام تطبيق "فيسبوك آي أو إس" بتشغيل صوت "التحديث" بشكل متكرر عندما يكون التطبيق مفتوحًا.وفي وقت مبكر من يوم الأحد، أفاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الخلل كان يسبب مشاكل.وفي حين أكد "فيسبوك" أن هذه مشكلة فنية يحقق فيها حاليًا، إلا أن بعض المعلقين ذوي التفكير التآمري سرعان ما قفزوا إلى نتيجة مختلفة تمامًا.وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه يمكن إصلاح الخطأ الصوتي بسهولة من خلال بعض التعديلات على إعدادات "فيسبوك".ولمنع التطبيق من إصدار صوت زقزقة، فإن الحل الأسهل هو إلغاء تنشيط الصوت داخل التطبيق.أولاً، افتح القائمة وتوجه إلى "الإعدادات والخصوصية".من هناك، حدد "الإعدادات" وانتقل إلى علامة التبويب "الوسائط" ضمن التفضيلات.سيؤدي هذا إلى إظهار قائمة "الأصوات" حيث ستجد مفتاح تبديل "الصوت داخل التطبيق".كل ما عليك فعله لإيقاف زقزقة الفيسبوك هو إيقاف هذا الخيار.وعلى الرغم من ذلك، فإن المشكلة لا تعد أسوأ خلل فني يواجهه مستخدمو "فيسبوك".في مايو من العام الماضي، أدى خلل غريب إلى إرسال طلبات صداقة إلى أي شخص كان المستخدم يتصفح ملفه الشخصي.وفي أغسطس، تسبب خلل آخر في إغراق ملفات الأخبار للمستخدمين بمشاركات من غرباء يشاركون محتوى صفحات المشاهير.واستغل بعض المتصيدين الخلل لنشر سيل من البريد العشوائي على صفحات المشاهير، بما فيها روابط "باي بال" وإعلانات العملات المشفرة وحتى روابط للمواد الإباحية.