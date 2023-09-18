رد فعل "الغذاء والدواء" الأمريكية بشأن المخاوف الصحية من آيفون 12

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قالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن التقارير التي تفيد بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلقي نظرة فاحصة على سلامة "آي فون 12" في أعقاب مخاوف حول النشاط الإشعاعي قد تكون مبالغ فيها إلى حد كبير. اضافة اعلان

وذكرت إحدى وسائل الإعلام على الأقل الجمعة، أن إدارة الغذاء والدواء كانت تحقق على وجه التحديد في إصدار 2020 من الهاتف الذكي الشهير، الأمر الذي اعترض عليه متحدث باسمها في تبادل عبر البريد الإلكتروني مع أحد مراسلي الصحيفة.





ماذا قالت الغذاء والدواء؟



مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي



بيع 100 مليون جهاز آيفون 12



قال جيم ماكيني، المسؤول الصحفي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "استنادًا إلى تقييم المعلومات المتاحة حاليًا، تعتقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأدلة العلمية لم تربط التعرض لطاقة الترددات الراديوية الناتجة عن استخدام الهاتف الخلوي بأي مشاكل صحية عند أو أقل من حدود التعرض للترددات اللاسلكية التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية".وأضاف: "إن إدارة الغذاء والدواء تراقب باستمرار الدراسات العلمية وبيانات الصحة العامة بحثًا عن أدلة على أن طاقة الترددات اللاسلكية المنبعثة من الهواتف المحمولة يمكن أن تسبب آثارًا صحية ضارة".وتعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي المسؤولة عن تنظيم سلامة الهواتف الذكية، جنبًا إلى جنب مع لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة.واتصلت الصحيفة بلجنة الاتصالات الفيدرالية للتعليق.وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نسبت الجمعة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها "تقوم بمراجعة المعلومات المتاحة"، وذلك في أعقاب المخاوف حول النشاط الإشعاعي لـ "آيفون 12" التي دفعت الحكومة الفرنسية إلى حظر الجهاز في الأسبوع الماضي.ويأتي ذلك بعد أن أشار علماء فرنسيون إلى أن الجهاز ينبعث منه مستويات من الإشعاع الكهرومغناطيسي يمتصها الجسم بمعدلات تتجاوز قيود الاتحاد الأوروبي.وأوضح وزير الرقمية الفرنسي جان نويل بارو أن مستويات الإشعاع في هاتف آيفون 12 أعلى قليلاً من الحد المسموح به، لكنه ذكر أنها لا تزال أقل من المستوى الذي يستدعي مخاطر صحية محتملة.وشككت شركة "آبل"في مزاعم فرنسا، حيث ذكرت أن آيفون 12 تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع المعايير العالمية".ومع ذلك، أشارت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بما فيهم ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، إلى أنها قد تكون على وشك حظر المنتج التكنولوجي الشهير.وفي الوقت نفسه، سعى عملاق التكنولوجيا إلى استرضاء الفرنسيين من خلال تقديم تحديث للبرنامج "لاستيعاب طرق الاختبار المستخدمة في فرنسا".وباعت شركة آبل حوالي 100 مليون جهاز آيفون 12 في جميع أنحاء العالم، حسبما أفاد موقع "آبل إنسايدر"ـ وأبلغت عن إجمالي 900 مليون مستخدم في عام 2022، وفقًا لموقع "بيزنس أوف آبس" .ولم تثبت منظمة الصحة العالمية مطلقًا أي آثار صحية ضارة ناجمة عن الأجهزة الموضوعة في الجيوب.ومع ذلك، فقد أشارت مجموعة كبيرة من الأبحاث السابقة إلى أن التعرض للإشعاع الصادر عن الهواتف المحمولة يمكن أن يسبب قائمة طويلة من المشكلات الصحية.وحذرت بعض الدراسات من أن الهواتف الذكية قد تسبب السرطان والعقم وفقدان الذاكرة .