رابط التقديم.. "الاتصالات" تفتح التقديم لمعسكر تحدي الفضاء بشهادة معتمدة

أعلنت
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن فتح باب التقديم في معسكر تحدي الفضاء، بمجال علوم
وهندسة الفضاء "حضوريًا وعن بُعد" على النحو التالي:
* أهداف المعسكر:
1- رفع قدرات الكفاءات الوطنية.
2- تنمية المعرفة والمهارات في مجال الفضاء.
3- إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التي تختص بعلوم الفضاء.
* محاور المعسكر:1- مقدمة
لرحلات الفضاء
2- إدارة البرامج الفضائية
3- آليات الاقتراب والهبوط
4- أنظمة المركبات الفضائية
5- إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي
* الشروط
المطلوبة:- أن
يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إتقان اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.
- إتمام متطلبات القبول الخاصة بالمعسكر.
- أن يكون المتقدم من المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس في التخصصات العلمية المستهدفة.
- في حال كان المتقدم من حديثي التخرج لابد أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.
* المزايا:- شهادة
اجتياز مقدمة من الهيئة عن إنهاء المعسكر.
- تدريبات عملية مكثفة حول مفاهيم الفضاء
- التدريب من قبل خبراء ومختصين في مجال الفضاء.
- تجربة التعليم التطبيقي.
* الفئات
المستهدفة:- طلاب
وطالبات مرحلة البكالوريوس في مجال العلوم والهندسة.
- حديثو التخرج من التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.
- المهتمون بالفضاء وعلومه ممن يملكون خبرة عملية أو علمية.
* مدة
ومقر المعسكر:- مدة
المعسكر 10 أيام تقام على مرحلتين:
- مرحلة افتراضية (5 أيام) من الساعة 4 - 9 م
- مرحلة حضورية (5أيام) من الساعة 4 - 9 م. (الرياض - مدينة محمد بن سلمان غير الربحية).