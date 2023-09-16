رابط التقديم.. "الاتصالات" تفتح التقديم لمعسكر تحدي الفضاء بشهادة معتمدة

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن فتح باب التقديم في معسكر تحدي الفضاء، بمجال علوم وهندسة الفضاء "حضوريًا وعن بُعد" على النحو التالي: اضافة اعلان



* أهداف المعسكر:

1- رفع قدرات الكفاءات الوطنية.

2- تنمية المعرفة والمهارات في مجال الفضاء.

3- إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التي تختص بعلوم الفضاء.





* محاور المعسكر:



* الشروط المطلوبة:



* المزايا:



* الفئات المستهدفة:



* مدة ومقر المعسكر:



* طريقة التقديم:



1- مقدمة لرحلات الفضاء2- إدارة البرامج الفضائية3- آليات الاقتراب والهبوط4- أنظمة المركبات الفضائية5- إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- إتقان اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.- إتمام متطلبات القبول الخاصة بالمعسكر.- أن يكون المتقدم من المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس في التخصصات العلمية المستهدفة.- في حال كان المتقدم من حديثي التخرج لابد أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.- شهادة اجتياز مقدمة من الهيئة عن إنهاء المعسكر.- تدريبات عملية مكثفة حول مفاهيم الفضاء- التدريب من قبل خبراء ومختصين في مجال الفضاء.- تجربة التعليم التطبيقي.- طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في مجال العلوم والهندسة.- حديثو التخرج من التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.- المهتمون بالفضاء وعلومه ممن يملكون خبرة عملية أو علمية.- مدة المعسكر 10 أيام تقام على مرحلتين:- مرحلة افتراضية (5 أيام) من الساعة 4 - 9 م- مرحلة حضورية (5أيام) من الساعة 4 - 9 م. (الرياض - مدينة محمد بن سلمان غير الربحية).التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/3/9هـ