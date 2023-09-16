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رابط التقديم.. "الاتصالات" تفتح التقديم لمعسكر تحدي الفضاء بشهادة معتمدة

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معسكر تحدي الفضاء
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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن فتح باب التقديم في معسكر تحدي الفضاء، بمجال علوم وهندسة الفضاء "حضوريًا وعن بُعد" على النحو التالي:اضافة اعلان

* أهداف المعسكر:
1- رفع قدرات الكفاءات الوطنية.
2- تنمية المعرفة والمهارات في مجال الفضاء.
3- إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التي تختص بعلوم الفضاء.

* محاور المعسكر:

1- مقدمة لرحلات الفضاء
2- إدارة البرامج الفضائية
3- آليات الاقتراب والهبوط
4- أنظمة المركبات الفضائية
5- إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي

* الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إتقان اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.
- إتمام متطلبات القبول الخاصة بالمعسكر.
- أن يكون المتقدم من المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس في التخصصات العلمية المستهدفة.
- في حال كان المتقدم من حديثي التخرج لابد أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.

* المزايا:

- شهادة اجتياز مقدمة من الهيئة عن إنهاء المعسكر.
- تدريبات عملية مكثفة حول مفاهيم الفضاء
- التدريب من قبل خبراء ومختصين في مجال الفضاء.
- تجربة التعليم التطبيقي.

* الفئات المستهدفة:

- طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في مجال العلوم والهندسة.
- حديثو التخرج من التخصصات العلمية في مجال العلوم والهندسة.
- المهتمون بالفضاء وعلومه ممن يملكون خبرة عملية أو علمية.

* مدة ومقر المعسكر:

- مدة المعسكر 10 أيام تقام على مرحلتين:
- مرحلة افتراضية (5 أيام) من الساعة 4 - 9 م
- مرحلة حضورية (5أيام) من الساعة 4 - 9 م. (الرياض - مدينة محمد بن سلمان غير الربحية).

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/3/9هـ

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