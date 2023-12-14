رئيس "سدايا": قطاع التقنية يشهد ظهور وظائف تنافسية بمسميات مختلفة

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أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي على أن قطاع التقنية يشهد ظهور وظائف جديدة تنافسية بمسميات مختلفة. اضافة اعلان





الذكاء الاصطناعي والتغير الديناميكي للوظائف



الذكاء الاصطناعي يعزز الوظائف البشرية



ظهور وظائف لم تكن موجودة قبل أشهر قليلة



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وقال إن سوق العمل العالمي يتسم بتطبيعة متغيرة ومتسارعة، وثورة الذكاء الاصطناعي زادت من تسارع وتيرة التغير الديناميكي للوظائف، التي تدخل سوق العمل بشكل متتابع ووظائف اخرى تخرج من السوق.وأشار إلى تقرير مستقبل الوظائف الذي اصدره المنتدى الاقتصاد العالمي، والذي يشير إلى ظهور 69 مليون وظيفة جديدة، واختفاء 83 مليون وظيفة خلال الـ 5 سنوات الماضية.ونوه لدراسة أخرى عن المنظمة الدولية للعمل تشير وهى اكثر تفاؤلا إلى ان الذكاء الاصطناعي لتوليدي يعمل على تعزيز الوظاف البشرية الحالية أكثر من الغاية من خلال اتمنة بعض المهام وليس الاستحواذ.وأضاف، لقد ظهرت في سوق العمل وظائف لم تكن معروفة من قبل، مهندس ذكاء اصطناعي، عالم بيانات، مهندس بنية تحتية، فنان ذكاء اصطناعي وكاتب للذكاء الاصطناعي.وقال: خلال اشهر الماضية ظهرت وظائف مهندس مدخلات لزيادة فعالية تعليم الآلية ، ومهندس محتوى لتدريب الآلة، كلها وظائف لم تكن قبل أشهر موجودة.وأضاف، هذه التغيرات الديناميكية في سوق العمل تقود لتحديات استرتيجية مثل نقص الموظفين المتمكنين، لكن التحدي الكبير هو تنافس جهات العمل الحكومية والخاصة على هذا العدد المحدود من الموظفين.