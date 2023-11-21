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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: 50% من الشباب استخدموا برامج التواصل الذكية العام الماضي

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برامج التواصل
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أوضحت دراسة استطلاعية حديثة أن نسبة كبيرة من الشباب استخدموا برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في العام المنصرم.
الدراسة التي أجريت في بريطانيا، وأجرتها شركة نومينت، شملت قرابة 4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 8 - 25 عاماً.اضافة اعلان

نتائج الدراسة


وأظهرت النتائج أن أكثر من 50% من الشباب الذين خضعوا للدراسة، استخدموا برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي، في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو الواجبات المدرسية. كما أظهرت الدراسة أن 54% من المشاركين في الدراسة، يشعرون بالقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في المستقبل.
وقد تمت مشاركة البيانات في مؤشر الشباب الرقمي الجديد الخاص بشركة "نومينت"، والذي يبحث في مواقف وعادات الشباب عبر الإنترنت.

الأمان عبر الإنترنت


كشفت الدراسة أن 94% من المشاركين يشعرون بالأمان على الإنترنت، في حين قال 76% منهم إنهم تعرضوا لمحتوى مزعج، وهذا يزيد بنسبة 7% عن العام الماضي، مع زيادة التعرض لخطاب الكراهية والأخبار المزيفة بنسبة 4%، وارتفاع المحتوى الجنسي بنسبة 6%، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

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