الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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دراسة: من لا يتفاعون بـ "اللايك" في وسائل التواصل الاجتماعي يعانون من تلك الحالة

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وسائل التواصل الاجتماعي
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ربطت دراسة بين تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون إبداء الإعجاب أو التعليق على المنشورات ووجود حالة صحية عقلية مقلقة لدى المستخدمين.اضافة اعلان
ووجد باحثون من جامعة الصين المركزية للمعلمين، أن الذين يستخدمون المنصات الاجتماعية "بشكل سلبي" هم الأكثر ميلاً للمعاناة من القلق الاجتماعي مقارنة بالذين يستخدمونها بنشاط، مثل تحميل المنشورات ومشاركة أحداث الحياة.

الصحة العقلية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وأجرى فريق البحث استطلاعًا للرأي شمل نحو 571 طالبا من مقاطعة شانشي ومقاطعة هوبي في الصين في الفترة من مايو إلى يوليو 2022، حول صحتهم العقلية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر أن "المتلصصين" كانوا أكثر خوفًا من المواقف غير المألوفة في حياتهم الواقعية. 
في حين أن أولئك الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط كان لديهم المزيد من الدعم الاجتماعي وتحسين نوعية الصداقة.
وأكملت المجموعة استبيانات تقيس الانفتاح والاستخدام النشط والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والتقييم الذاتي والقلق الاجتماعي.

قياس الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي

ولقياس الانفتاح، طُلب من المشاركين ترتيب سلسلة من العبارات: واحدة تشير إلى عدم الموافقة بشدة وأربعة تشير إلى الموافقة بشدة.
وتضمنت بعض هذه العبارات: "أرى نفسي شخصًا مبتكرا" و"أرى نفسي شخصا يتمتع بخيال نشط".
وكان القياس التالي، الاستخدام النشط والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن استبيان مكون من تسعة عناصر يسأل عن مقدار أنشطة المشاركون، مثل الإعجابات والتعليقات.
وأشارت الدراسة إلى أن "الاستخدام النشط يشير إلى سلوكيات توليد المعلومات التي تعزز التواصل، مثل نشر تحديثات الحالة أو التعليقات"، وفق موقع "روسيا اليوم".
وأوضح الفريق في ورقة بحثية: "يشير الاستخدام السلبي إلى سلوكيات تصفح المعلومات التي تفتقر إلى التواصل، مثل عرض الصفحات الرئيسية أو الصور الخاصة بالآخرين".
وطلب جزء التقييم الذاتي من المشاركين الموافقة أو عدم الموافقة على عبارات مثل: "أعتقد أنني شخص ذكي".
وركز الاستبيان النهائي على القلق الاجتماعي مع عينة من العناصر بما في ذلك "المجموعات الكبيرة تجعلني عصبيًا" و"يستغرق الأمر وقتًا للتغلب على خجلي في المواقف الجديدة".
ثم طُلب من المشاركين ترتيب العناصر من "ليس مثلي على الإطلاق" إلى "يشبهني كثيرا".

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "بي إم سي فسيولوجي"، أن أولئك الذين أبلغوا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي كانوا أكثر عرضة لإنتاج معتقدات مختلة.
وكتب الفريق: "يميل الناس إلى تصوير أنفسهم بطرق مفرطة في الإطراء على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي بالمستخدمين السلبيين إلى الوقوع دون وعي في معضلة المقارنات الاجتماعية التصاعدية عندما يرون تحديثات أصدقائهم". 
وأضاف: "لقد وجدت الدراسات السابقة أيضًا أن الأفراد الذين يستخدمون خدمات الشبكات الاجتماعية بشكل سلبي لديهم غيرة أعلى وانخفاض احترام الذات". 
وأشار إلى أنه "على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي الاستخدام السلبي لخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفكير اجتراري (أفكار تكرارية تتولد من خلال محاولات لمواجهة التناقض الذاتي) يتعلق بالعلاقات الشخصية، ما يؤدي بسهولة إلى تفاقم أعراض القلق الاجتماعي".

استخدام منصات التواصل الاجتماعي بنشاط

ووجد الفريق أنه عندما يستخدم المستخدمون المنصات بنشاط، فإنهم يشعرون بالراحة في تصوير أنفسهم للآخرين وتلقي التعليقات.
وأضافت الدراسة: "بالإضافة إلى ذلك، أصبح الأفراد أكثر ثقة في قدرتهم على الحفاظ على عدد كبير من الروابط الضعيفة. ونتيجة لذلك، يمكن للأفراد تجميع رأس المال الاجتماعي بشكل أكثر فعالية، وتلبية احتياجات الارتباط، وتطوير تصور إيجابي للذات".
ومع ذلك، يفتقر المستخدمون السلبيون إلى الإفصاح عن الذات والتواصل التفاعلي، ما يعيق إنشاء وتطوير علاقات عالية الجودة مع الآخرين.

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