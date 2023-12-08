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دراسة من "أبل".. إجراءات وقائية لحماية بياناتك الشخصية من السرقة

أبل وهواوي
شركة أبل
أ أ
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كلفت شركة أبل، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ، ستيوارت مادنيك، بإجراء دراسة عن المخاطر التي تهدد البيانات الشخصية.اضافة اعلان

2.6 مليار سجل شخصي تعرضوا للاختراق

وكشفت الدراسة، التي نشرت في شهر ديسمبر 2023 ،بأن  هناك 2.6 مليار سجل شخصي تعرضوا للاختراق ولسرقة البيانات الشخصية  في عامي 2022 و2023.
وقد تضاعف العدد الإجمالي لعمليات اختراق البيانات "أكثر من 3 أضعاف" بين عامي 2013 و2022، وزاد الأمر سوءًا  عام 2023.

معظم البيانات الشخصية هدف لمجرمي الإنترنت

وأصبحت معظم البيانات الشخصية والأكثر خصوصية للأفرادهدفًا متزايدًا لمجرمي الإنترنت لاستغلالها وبيعها لجني الأرباح.
كما تكشف هذه الدراسة عن عاملين رئيسين أسهما في زيادة التهديد على بيانات شخصية في الآونة الأخيرة.

ارتفاع عدد هجمات برامج الفدية

أولاً - ارتفاع عدد وخطورة هجمات برامج الفدية حيث زادت هجمات برامج الفدية في هذا العام 2023 إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل، كما أصبحت أكثر تطورًا وعدوانية وأكثر تنظيمًا.
ثانيًا - تتزايد الهجمات التي تستخدم أدوات تجار أدوات الاختراق، كشركات مثل   NSOو QuaDream و Variston  التي تستغل نِقَاط الضعف في برامج الطرف الثالث أو أنظمة اختراق متطورة.
هذا وكشفت هذه الدراسة أن 80% من هذه الاختراقات تطال بيانات مخزنة في خدمات الحوسبة السحابية.

التشفير الشامل للوقاية من سرقة البيانات الشخصية

من أبرز الوسائل التي توصي بها دراسة أبل التشفير الشامل للبيانات المحفوظة.
1ـ وتقوم أبل بتشفير البيانات المتبادلة عبر خدمة iMessage ، وأيضا تشفر كل النسخ الاحتياطية المحفوظة في  خدمة iCloud.
2ـ كذلك جوجل وسّعت نظام التشفير ليشمل منتجات Google Workspace الإضافية مثل جيميل.
 3ـ أطلقت شركة ميتا التشفير الشامل كإعداد افتراضي لـ ميسنجر ولمحادثات واتساب وإنستجرام.
4ـ أما خدمة البريد بروتون ميل فهي  تستخدم التشفير الشامل للبريد الإلكتروني.
5ـ ويقترح تطبيق سينغال تشفيرًا شاملاً للمكالمات الصوتية والرسائل النصية.

تفعيل وظيفة حماية البيانات المتقدمة

وتنصح الدراسة الذين يستخدمون هواتف الأيفون عليهم تفعيل وظيفة حماية البيانات المتقدمة Advanced Data Protection  لحماية البيانات ومنع أي شخص من التجسس على البيانات المخزنة في خوادم  أبل.

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