الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

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خلل يصيب منصة "x" ومستخدمون يشتكون من الصور

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
إكس
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تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا" بمشكلة فنية تتعلق بالصور، الأمر الذي أدى لإزعاج المستخدمين.

أعطال الإنترنت

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وعرض موقع Downdetector المتعقب لأعطال الانترنت تقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالحجم النموذجي للتقارير حسب الوقت من اليوم حيث من الشائع أن يتم الإبلاغ عن بعض المشاكل على مدار اليوم.

في سياق آخر، تستعد منصة x للإعلان في القريب العاجل عن خطوة غير متوقعة بالنسبة لصناع المحتوى المحترفين.

الهوية الحقيقية:


ومن المقرر أن يطلب من صناع المحتوى المتميزين بطاقة الهوية أو أي إثبات آخر يمكن المنصة من التعرف على الهوية الحقيقة للشخص.

وتعد هذه الخطوة واحدة من الخطوات الهامة وغير المسبوقة إذا لم يكن يطلب في السابق من الشخص التحقق من شخصيته إلا في حالة سرقة الحساب 

منصة إكس

 
 
في وقت سابق، قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها والمعروفة سابقا باسم "تويتر" ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.


وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال ماسك في منشور على المنصة "سيتم إلغاء الحظر باعتباره ’خاصية‘، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن نهجه غير مسؤول.
 

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