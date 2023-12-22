خطوة ينتظرها الملايين.. ميتا تجلب محادثات التطبيقات الأخرى إلى ماسنجر

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قالت مواقع متخصصة إن "ميتا" تستعد لجعل تطبيقها للمراسلة ماسنجر يتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مع مستخدمي تطبيقات المراسلة الأخرى. اضافة اعلان

تلك الخطوة تأتي في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.





تطبيق ماسنجر



وتأتي محادثات الجهات الخارجية إلى ماسنجر، مما يعني أنه يمكنك قريبًا إجراء محادثات مع المستخدمين الذين يرسلون إليك رسائل من تطبيقات أخرى لا تملكها ميتا نفسها، مع أن هذا الخيار قد لا يكون متاحًا للجميع.وخلال الأشهر القليلة الماضية عملت ميتا على تسهيل اتصال تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية بتطبيق ماسنجر، مما يوفر طرقًا جديدة لاستخدام ماسنجر للتواصل مع الأشخاص الآخرين.وتسهل هذه العملية قريبًا الاتصال بين ماسنجر والتطبيقات غير التابعة لشركة ميتا.