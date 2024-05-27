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خطوة نادرة.. "أبل" تعيد بيع هواتفها القديمة

آيفون 14 برو وبرو ماكس
هواتف آيفون 14 برو وبرو ماكس
أ أ
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أعادت شركة "أبل" الأمريكية على نحو مفاجئ بيع هواتفها "آيفون 14" من طراز "برو" و"برو ماكس" في خطوة وصفتها مجلة "فوربس" بأنها "نادرة".اضافة اعلان

"أبل" تعيد بيع هواتفها القديمة

وطبقا للمجلة الأمريكية ذاتها، فإن "أبل" لديها سياسة واضحة فيما يتعلق بهواتفها من طراز "برو" و"برو ماكس"، حيث يتم عرضهما لمدة سنة واحدة قبل تشدين الإصدار الجديد منهما.
ويأتي بيع "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" مجددًا بنفس الضمان المستمر لسنة واحدة، مما يمنح المستهلك فرصة لتوفير المال إذا ما رغب في شراء هاتف جديد.
على سبيل المثال، يكلف هاتف "آيفون 15 برو ماكس" 1199 دولارًا وأكثر، بينما يبلغ سعر "آيفون 14 برو ماكس" 999 دولارًا.
وتبدأ الهواتف التي أعيد طرحها للبيع مجددًا من 849 دولارًا أمريكيًا لفئة 128 جيجابايت من حيث سعة التخزين، مما يوفر على المستهلك 150 دولارًا عن السعر الأصلي لآخر نسخة من "آيفون" وأقل بكثير من "آيفون 16 برو ماكس" المزمع إصداره خلال خريف العام الحالي.

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