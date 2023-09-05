الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خطوة غير مسبوقة من "إكس" تجاه أصحاب المحتوى المحترفين

IMG-20230905-WA0020
منصة إكس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تستعد منصة x للإعلان في القريب العاجل عن خطوة غير متوقعة بالنسبة لصناع المحتوى المحترفين.

الهوية الحقيقية:


ومن المقرر أن يطلب من  صناع المحتوى المتميزين بطاقة الهوية أو أي إثبات آخر يمكن المنصة من التعرف على الهوية الحقيقة للشخص.

وتعد هذه الخطوة واحدة من الخطوات الهامة وغير المسبوقة إذا لم يكن يطلب في السابق من الشخص التحقق من شخصيته إلا في حالة سرقة الحساب 

منصة إكس
في وقت سابق، قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها والمعروفة سابقا باسم "تويتر" ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.


وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال ماسك في منشور على المنصة "سيتم إلغاء الحظر باعتباره ’خاصية‘، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن نهجه غير مسؤول.

 


اقرأ أيضا

انتبه.. خطأ قد يؤدي إلى حذف جميع صورك على "آي كلاود".. كيف تتجنبه؟

"إكس" تشهد طفرة غير مسبوقة في مشاهدات مقاطع الفيديو

تعرف على مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2

لن تتخيل استخداماتها.. سر الدائرة السوداء الغامضة في هاتف "آيفون"!

الهاتف الذي ينتظره الملايين.. كل ما تريد معرفته عن آيفون 15؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إكس 1 3:48 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"إكس" تشهد طفرة غير مسبوقة في مشاهدات مقاطع الفيديو

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 10:14 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

ميزة معرفة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس.. ولكن!

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 10:30 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

بشرى من "ماكس".. المكالمات الصوتية والمرئية على "إكس" قريبًا

ايلون ماسك 10:46 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

ماسك لا يتوقف.. "إكس" تطلق إصدارًا تجريبيًا لمنافسة المنصة الأكثر خجلاً

اقرأ أيضا

فيسبوك وجوجل
12:38 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تعرف على مخاطر الاشتراك في مواقع جديدة بحسابات فيسبوك وجوجل

شتاء المملكة
9:06 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

حرارة الصيف أنجبت شعراء في حب غريمه

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
3:44 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

"جوجل" تكشف عن إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو في هذا التوقيت

11-48
2:44 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

خطوة مفاجئة من يوتيوب تجاه أصحاب المحتوى الطبي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها