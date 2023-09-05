خطوة غير مسبوقة من "إكس" تجاه أصحاب المحتوى المحترفين

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تستعد منصة x للإعلان في القريب العاجل عن خطوة غير متوقعة بالنسبة لصناع المحتوى المحترفين.





الهوية الحقيقية:





وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.





وقال ماسك في منشور على المنصة "سيتم إلغاء الحظر باعتباره ’خاصية‘، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، وفقا لرويترز.





وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.





ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن نهجه غير مسؤول.

ومن المقرر أن يطلب من صناع المحتوى المتميزين بطاقة الهوية أو أي إثبات آخر يمكن المنصة من التعرف على الهوية الحقيقة للشخص.وتعد هذه الخطوة واحدة من الخطوات الهامة وغير المسبوقة إذا لم يكن يطلب في السابق من الشخص التحقق من شخصيته إلا في حالة سرقة الحسابمنصة إكسفي وقت سابق، قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها والمعروفة سابقا باسم "تويتر" ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.

منصة x راح تطالب المستخدمين المتميزين على منصتها بتقديم الهوية لمنع الانتحال . pic.twitter.com/cieDg0hduh September 5, 2023



