الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوة بخطوة.. كيف تستعيد سجل دردشاتك على واتساب؟

واتساب
واتساب
أ أ
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يحفظ تطبيق "واتساب"، الدردشات في قاعدة البيانات الخاصة به عبر الهاتف يوميًا لاستردادها في حالة حدوث أي تلف.
ولاستعادة سجل دردشاتك، ستحتاج إلى تأكيد وجود نسخة احتياطية بالفعل، وإذا لم تكن لديك، يجب اتباع الخطوات التالية لإنشاء نسخة على "جوجل درايف" (Google Drive).اضافة اعلان

خطوات استعادة دردشاتك على واتساب 

انقر على > الإعدادات > الدردشات > نسخ احتياطي للدردشات.
ضمن إعدادات جوجل درايف، انقر على حساب جوجل واختر حساب جوجل الذي تريد إنشاء نسخة احتياطية من دردشاتك فيه.
انقر على السماح لتمكين واتساب من الوصول إلى حساب جوجل المحدد.
انقر على نسخ احتياطي في جوجل درايف
يمكنك تمكين النسخ الاحتياطي التلقائي لسجل الدردشة إلى "جوجل درايف" بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.
يمكنك إنشاء نسخة احتياطية في "جوجل درايف" يدويًا من خلال تحديد "فقط عندما أنقر على نسخ احتياطي".


انقر على نسخ احتياطي.


احرص على عدم تسجيل الدخول إلى جهاز لا يحتوي على بيانات واتساب قبل تشغيل النسخ الاحتياطي؛ إذ سيتسبب ذلك في استبدال أي نسخ احتياطية موجودة بنسخ فارغة.

استعادة نسخة احتياطية على جوجل درايف 

لكي تتمكن من استعادة نسخة احتياطية على جوجل درايف بنجاح، استخدم رقم الهاتف وحساب جوجل اللذَين استخدمتهما لإنشاء النسخة الاحتياطية. للاحتفاظ بنسخة من سجل دردشاتك على جوجل درايف.
ويوصي مركز مساعدة واتساب بتمكين خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي لدردشاتك وتحديد معدل التكرار ليكون يوميًّا، أو أسبوعيًّا، أو شهريًّا. في حالة تثبيت واتساب مع عدم توفر نسخة احتياطية سابقة في جوجل درايف، سوف يستعيد واتساب الدردشات المحفوظة في قاعدة بيانات واتساب على هاتفك تلقائيًا إن كان ذلك متوفرًا.


لاستعادة نسختك الاحتياطية:

ثبّت واتساب وافتحه، ثم أكِّد رقمك.
انقر على استعادة عندما يُطلب منك ذلك لاستعادة دردشاتك ووسائطك من جوجل درايف.
بعد الانتهاء من عملية الاستعادة، انقر على التالي. سوف تظهر دردشاتك بمجرد اكتمال التهيئة. بعد استعادة دردشاتك، سوف يواصل واتساب استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك.


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