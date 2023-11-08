الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطة جديدة للدخل.. تيك توك يتوقف عن دعم صندوق منشئي المحتوى مالياً

تيك توك 2
تيك توك
أ أ
أطلقت شركة تيك توك صندوق منشئي المحتوى الخاص بها منذ بضع سنوات فقط، ولكنها أوقفته بالفعل لصالح خطة تحقيق الدخل الجديدة، التي وصلت في وقت سابق من هذا العام.اضافة اعلان

خطة جديدة للدخل 


وتفصيلا أوضح متحدث باسم الشركة لموقع إن غادجيت "اعتباراً من 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023، سيتم إيقاف صندوق Creator Fund في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ويمكن لجميع المبدعين المسجلين حالياً في صندوق منشئي المحتوى الترقية إلى برنامج الإبداع".
ويركز برنامج الإبداع على المحتوى الأطول، مع الحد الأدنى المطلوب لطول الفيديو، الذي لا يقل عن دقيقة واحدة. وقالت الشركة إنها تريد إنشاء "أفضل تجربة ممكنة" على النظام الأساسي باستخدام النظام الجديد، لكن مقاطع الفيديو الأطول تساعد أيضاً تيك توك على بيع المزيد من الإعلانات. وتتمثل الفائدة الرئيسية للقائمين بالبث المباشر في أنهم سيحصلون ما يصل إلى 20 ضعف المبلغ، الذي يقدمه صندوق المبدعين، وفقاً للشركة.

تطوير برنامج الإبداع


وأوضحت تيك توك في بيانها "قمنا بتطوير برنامج الإبداع بناءً على الدروس المستفادة والتعليقات الواردة من صندوق المبدعين، وسنواصل الاستماع والتعلم من مجتمعنا بينما نستكشف الميزات الجديدة ونعزز الميزات الحالية لإثراء تجربة تيك توك بشكل أكبر. وسيظل صندوق منشئي المحتوى متاحاً للمستخدمين في إسبانيا وإيطاليا، على الأقل لمدة عامين".
وتم الكشف عن صندوق Creator Fund في عام 2020 مع التزام أولي قدره 200 مليون دولار يتم دفعه لأفضل القائمين على البث. وبعد فترة وجيزة، قالت الشركة إنها ستدعم مئات الآلاف من المبدعين، بتمويل يزيد عن ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ومع ذلك، فقد بدأ الأمر بداية صعبة بعد أن اشتكى كبار المستخدمين من أنهم لا يتلقون الكثير من المال. وفي العام الماضي، شارك مقدم البث هانك جرين أنه حصل على حوالي 2.5 سنتاً لكل 1000 مشاهدة على المنصة، وهو جزء صغير من أرباحه على يوتيوب، وحوالي نصف ما كسبه على تيك توك قبل الصندوق.
وعلى النقيض من ذلك، وصل برنامج الإبداع في فبراير من هذا العام كنظام للدعوة فقط قبل فتحه لجميع المبدعين المؤهلين، ولا يزال في مرحلة تجريبية، ولكن يمكن لأي من مستخدمي صندوق منشئي المحتوى الانضمام، بشرط ألا يقل عمرهم عن 18 عاماً.
وأن يكون لديهم ما لا يقل عن 10 آلاف متابع متابع و100 ألف مشاهدة فيديو في آخر 30 يوماً، بالإضافة إلى حساب في الولايات المتحدة (أو حساب في أحد من الدول الأخرى المؤهلة). وبعد التبديل إلى برنامج الإبداع، تتم إزالة المستخدمين تلقائياً من صندوق المبدعين.

اقرأ أيضا

آيفون
12:19 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

كيف تعرف من يراقب حركاتك وموقعك على آيفون (فيديو)

مشاكل النوم
4:07 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

لمنع انبعاثات الضوء الأزرق من هاتفك.. عليك بهذا الأمر قبل النوم

جوجل
2:58 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"نسخ النصوص من الصور" في أجهزة الأندرويد.. ميزة جديدة من "جوجل"

آيباد
11:50 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

"أبل" تعتزم إطلاق تشكيلة كاملة من آيباد في 2024

اقرأ أيضا

هل تعاني منها؟ مشكلة تبحث عن حل في منصة فيسبوك

تتجسس عليك.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي احذفها فورًا

"واتساب" يخبتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة البريد الإلكتروني

"واتساب" يحظر أكثر من مليوني حساب في هذا البلد

"ناسا" تكتشف 7كواكب جديدة تدور حول نجم "أكثر حرارة من الشمس"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تيك توك 9:17 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

لمن يستخدم تطبيق تيك توك ولديه حسابات مهمة.. شاهد المقطع

تيك توك 12:01 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تيك توك تحذف نصف مليون فيديو خلال 10 أيام.. ما الأمر؟

اقرأ أيضا

أداة جروك
8:16 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أداة ماسك الجديدة "Grok" منفلتة ومريضة في عالم الذكاء الاصطناعي

جوجل
12:23 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قريبا.. جوجل تقدم ميزة "مسح النصوص" لنظام أندرويد

F-MTyi0WkAAqrDM
10:42 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديث مرتقب من آبل يعالج 3 مشاكل فنية

نظارة المكفوفين
2:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

مكفوفون يستعيدون نظرهم من خلال النظارات الذكية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

الاحوال المدنية
8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة