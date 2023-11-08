خطة جديدة للدخل.. تيك توك يتوقف عن دعم صندوق منشئي المحتوى مالياً

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أطلقت شركة تيك توك صندوق منشئي المحتوى الخاص بها منذ بضع سنوات فقط، ولكنها أوقفته بالفعل لصالح خطة تحقيق الدخل الجديدة، التي وصلت في وقت سابق من هذا العام. اضافة اعلان





خطة جديدة للدخل



تطوير برنامج الإبداع



وتفصيلا أوضح متحدث باسم الشركة لموقع إن غادجيت "اعتباراً من 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023، سيتم إيقاف صندوق Creator Fund في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. ويمكن لجميع المبدعين المسجلين حالياً في صندوق منشئي المحتوى الترقية إلى برنامج الإبداع".ويركز برنامج الإبداع على المحتوى الأطول، مع الحد الأدنى المطلوب لطول الفيديو، الذي لا يقل عن دقيقة واحدة. وقالت الشركة إنها تريد إنشاء "أفضل تجربة ممكنة" على النظام الأساسي باستخدام النظام الجديد، لكن مقاطع الفيديو الأطول تساعد أيضاً تيك توك على بيع المزيد من الإعلانات. وتتمثل الفائدة الرئيسية للقائمين بالبث المباشر في أنهم سيحصلون ما يصل إلى 20 ضعف المبلغ، الذي يقدمه صندوق المبدعين، وفقاً للشركة.وأوضحت تيك توك في بيانها "قمنا بتطوير برنامج الإبداع بناءً على الدروس المستفادة والتعليقات الواردة من صندوق المبدعين، وسنواصل الاستماع والتعلم من مجتمعنا بينما نستكشف الميزات الجديدة ونعزز الميزات الحالية لإثراء تجربة تيك توك بشكل أكبر. وسيظل صندوق منشئي المحتوى متاحاً للمستخدمين في إسبانيا وإيطاليا، على الأقل لمدة عامين".وتم الكشف عن صندوق Creator Fund في عام 2020 مع التزام أولي قدره 200 مليون دولار يتم دفعه لأفضل القائمين على البث. وبعد فترة وجيزة، قالت الشركة إنها ستدعم مئات الآلاف من المبدعين، بتمويل يزيد عن ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.ومع ذلك، فقد بدأ الأمر بداية صعبة بعد أن اشتكى كبار المستخدمين من أنهم لا يتلقون الكثير من المال. وفي العام الماضي، شارك مقدم البث هانك جرين أنه حصل على حوالي 2.5 سنتاً لكل 1000 مشاهدة على المنصة، وهو جزء صغير من أرباحه على يوتيوب، وحوالي نصف ما كسبه على تيك توك قبل الصندوق.وعلى النقيض من ذلك، وصل برنامج الإبداع في فبراير من هذا العام كنظام للدعوة فقط قبل فتحه لجميع المبدعين المؤهلين، ولا يزال في مرحلة تجريبية، ولكن يمكن لأي من مستخدمي صندوق منشئي المحتوى الانضمام، بشرط ألا يقل عمرهم عن 18 عاماً.وأن يكون لديهم ما لا يقل عن 10 آلاف متابع متابع و100 ألف مشاهدة فيديو في آخر 30 يوماً، بالإضافة إلى حساب في الولايات المتحدة (أو حساب في أحد من الدول الأخرى المؤهلة). وبعد التبديل إلى برنامج الإبداع، تتم إزالة المستخدمين تلقائياً من صندوق المبدعين.