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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمات جديدة على منصة "إكس".. "ماسك" يهدد منافسيه

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
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أعلن إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم الجمعة، أن الشركة ستطلق مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين.اضافة اعلان
وقال ماسك إن المستوى الأول سيكون "بتكلفة أقل مع جميع الميزات، ولكن هناك تواجد كثيف في الإعلانات"، في حين أن الآخر سيكون "أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات".

منصة "X"

وأعلنت منصة "X" هذا الأسبوع، أنها ستبدأ اختبارًا يفرض على المستخدمين دولارًا واحدًا سنويًا في نيوزيلندا والفلبين من أجل "النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى".
وقالت الشركة إنه جزء من برنامج مصمم لمحاربة البريد العشوائي ونشاط الروبوتات، كما أن أولئك الذين يقومون بإلغاء الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المشاركات.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاشتراك السنوي بقيمة دولار واحد هو أحد مستويي الاشتراك الجديدين اللذين يشير إليهما إيلون ماسك.
وتمتلك شركة التواصل الاجتماعي بالفعل خدمة اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا تسمى X بريميوم Premium، يسمح للمشتركين فيه بالحصول على العلامة الزرقاء على حساباتهم، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل القدرة على تحرير المنشور.

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