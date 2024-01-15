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خبير تقني يحذر من أمر خطير: لا تضع كاميرات المراقبة في هذا المكان (فيديو)

كاميرا مراقبة
كاميرات المراقبة
أ أ
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حذر الخبير التقني عبدالله السبع من خطورة وضع كاميرات المراقبة في الأماكن شديدة الخصوصية مثل غرف النوم، مخافة اختراقها من الهاكرز.

لا تضع كاميرات المراقبة في هذا المكاناضافة اعلان


وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "لا تستخدم كاميرا المراقبة في غرفة النوم، هذه نصيحة لقد وصل الموضوع أنهم يخترقون الكاميرات ويبيعون بعض المقاطع بقروبات التواصل الاجتماعي".

كاميرات مراقبة مخبأة داخل كوخ



وقبل أسابيع، وفي خبر متداول، تفاجأت أسرة سعودية أثناء زيارتها إلى جورجيا بوجود كاميرات مراقبة في كوخ كانت تقيم فيه.


وكانت الكاميرات مخبأة في الكوخ الذي يحتوي على عدة غرف، كل واحدة منها وُضع داخلها كاميرا مراقبة خاصة بها.


وأصيبت الأسرة بالصدمة وقامت بإخطار سفارة المملكة في تبيليسي والشرطة الجورجية التي فتحت تحقيقًا حول الحادثة.


وينصح خبراء السفر بالآتي:

- احجز من التطبيقات والمواقع الرسمية.

- اقرأ التعليقات وخصوصًا السعودية والخليجية منها.

- تأكد من تقييم الفندق وعدد المقيّمين.



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