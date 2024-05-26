خبير: الذكاء الاصطناعي لا يقل خطورة عن القنبلة النووية

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حذر أحد كبار خبراء الذكاء الاصطناعي، من خطر هذه التقنية التي قال إنها لا تقل خطورة عن القنابل النووية، وتهدد بفناء البشرية.

وأضاف العالم والناشط المناهض للذكاء الاصطناعي، ماكس تيجمارك، أن تطوير التكنولوجيا مثير للقلق تمامًا مثل المخاوف بشأن بناء قنابل نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن "الحديث عن قضايا مثل تسبب الذكاء الاصطناعي في خروقات البيانات يتم استخدامه بنجاح كستار من الدخان لإخفاء الحقيقة التي يمكن أن تمحو البشرية".





بناء أول مفاعل نووي



الذكاء الاصطناعي



خطر التدخين



وذكر أنه “في عام 1942، قام إنريكو فيرمي ببناء أول مفاعل على الإطلاق بتفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة تحت ملعب كرة قدم في شيكاغو. عندما اكتشف كبار الفيزيائيين ذلك، شعروا بالذعر حقًا، لأنهم أدركوا أن أكبر عقبة متبقية أمام بناء قنبلة نووية قد تم التغلب عليها للتو".وتابع: "لقد أدركوا أنه كان على بعد بضع سنوات فقط - وفي الواقع، كان الأمر ثلاث سنوات، مع اختبار ترينيتي في عام 1945".وأوضح، أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها اجتياز "اختبار تورينج" - طريقة لتحديد ما إذا كان حاسوبًا أو برنامجًا قادر على إظهار الذكاء البشري - حيث لا يستطيع الشخص أن يقول في المحادثة أنه لا يتحدث إلى إنسان آخر "هي نفس التحذير لنوع الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن تفقد السيطرة عليه".وشدد تيجمارك على أن الناشطين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي - الذين يضمون "الأب الروحي" للتكنولوجيا جيفري هينتون – كانوا على حق في إبداء "الذعر" بشأن تطوره.وقاد معهد مستقبل الحياة التابع لهذا العالم في العام الماضي، الدعوة إلى وقف أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة ستة أشهر على خلفية المخاوف من أنها تشكل مخاطر بما في ذلك القضاء على البشرية.وقال إن قادة التكنولوجيا الذين لديهم مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي يشعرون بالفعل بالعجز عن إيقافه.وأضاف، أنه يتم التخلص من مخاطره على غرار طريقة التخلص من مخاطر الأمراض الناجمة عن التدخين في الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ستار".وتابع: "في عام 1955، ظهرت أولى المقالات الصحفية التي تقول إن التدخين يسبب سرطان الرئة، وكنت تعتقد أنه سيتم وضع بعض القواعد التنظيمية بسرعة كبيرة. "لكن لا، استغرق الأمر حتى عام 1980، لأنه كان هناك هذا الدفع الهائل من جانب الصناعة لتشتيت الانتباه. أشعر أن هذا ما يحدث الآن".ووفقًا له، "بالطبع يسبب الذكاء الاصطناعي أضرارا حالية أيضا: هناك تحيز، وهو يضر بالمجموعات المهمشة - ولكن كما قالت وزيرة التكنولوجيا في المملكة المتحدة ميشيل دونيلان نفسها، ليس الأمر وكأننا لا نستطيع التعامل مع كليهما. إنه يشبه إلى حد ما القول، دعونا لا نولي أي اهتمام لتغير المناخ لأنه سيكون هناك إعصار هذا العام".وقال متحدثًا عن قادة التكنولوجيا: "أعتقد أنهم جميعًا يشعرون بذلك، حتى لو أرادوا التوقف، فلن يتمكنوا من ذلك. إذا استيقظ أحد المديرين التنفيذيين لشركة التبغ في صباح أحد الأيام وشعر أن ما يفعلونه ليس صحيحًا، فماذا سيحدث؟ سوف يحلون محل الرئيس التنفيذي. لذا فإن الطريقة الوحيدة للحصول على السلامة أولاً هي أن تضع الحكومة معايير السلامة للجميع".