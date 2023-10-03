الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خبير أمني: 3 خطوات لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني(فيديو)

الاحيتال المالي
تفادي الاحتيال المالي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور سلطان الشمراني، عن أساليب المحتالين وطرق الوقاية من التصيد والاحتيال المالي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان
وقال الشمراني إن أول إشكالية تواجه الأشخاص هو اختلاط المواقع حيث يعمد المحتالون على استخدام مواقع تشبه أسماء المواقع الحكومية لخداع الضحايا، داعيًا إلى ضرورة التحقق من المواقع.


تحديث البرامج والتطبيقات المستخدمة

وأشار إلى ضرورة تحديث البرامج المستخدمة، بشكل جيد لآخر إصدار، لأنه في بعض الحالات يكون هناك ثغرات ويتم اكتشافها وتلافيها في الإصدارات التالية وهو ما يوجب عملية التحديث.


عدم الاستجابة للرسائل المجهولة

أما ثالث الأدوات الدفاعية التي أوصى بها الشمراني، عدم الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر، سواء على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، التي تحاول اختراق الأجهزة والحصول على بياناته المالية.


الذكاء الاصطناعي يسهل الاختراق

وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني، منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، حيث يقوم المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الاختراق.


التحقق الثنائي

ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة.
ويوفر الذكاء الاصطناعي للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.

اقرأ أيضا

متحر ابل
10:12 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

الاحتيال الإلكتروني
9:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

3 وسائل للاحتيال الإلكتروني.. كيف تتفادى السقوط في الفخ؟ (فيديو)

متصفح بريف
8:32 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"Brave".. متصفح أسرع من جوجل 8 أضعاف ويحافظ على الخصوصية

مشاركة موقعك المباشر على واتساب
3:44 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بالخطوات.. أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب

اقرأ أيضا

200 مليار يورو تكلفة دخول شبكات الجيل الخامس أوروبا

مختص تقني يحذر من استخدام "واتساب".. لهذا السبب

ميزة جديدة.. مايكروسوفت تتيح تطبيق إدارة المهام "القوائم" للجميع

حقيقة انقطاع الإنترنت حول العالم خلال أيام

"جوجل" تطور أداة لتحديد الجينات المسببة للأمراض

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الاحتيال الإلكتروني 9:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

3 وسائل للاحتيال الإلكتروني.. كيف تتفادى السقوط في الفخ؟ (فيديو)

الامن السيبراني 10:27 م السبت، 30 سبتمبر 2023

هل يمكن للذكاء الاصطناعي اختراق بيانات الحسابات البنكية المحفوظة على الجوالات

عبدالله السبع 5:51 م السبت، 30 سبتمبر 2023

"السبع" يحذر من طريقة احتيال جديدة لسرقة أموالك (فيديو)

محمد بن على 7:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

"تريند فيجن وان" تفوز بجائزة أفضل منصة لرصد التهديدات السيبرانية

اقرأ أيضا

هاتف آيفون 15 برو ماكس
10:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الحربي": هذه التطبيقات تتسبب في ارتفاع حرارة آيفون 15

WhatsApp Image 2023-10-01 at 7.46.50 PM
7:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التجول الافتراضي .. مختص يكشف ميزة جديدة في تطبيق "خرائط جوجل"

الذكاء الاصطناعي والصغار
3:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خطوة مثيرة.. جوجل توفر محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمراهقين

HUAWEI WATCH GT 4
4:11 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

بمواصفات أكثر تفردًا.. هواوي تكشف عن ساعتها الذكية "WATCH GT 4"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

8غ8797978089098
11:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

المملكة تسجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

حساب المواطن
10:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

eosrMdqD-saudi-post-393632
10:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة عبر مكاتب البريد

سكني
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

التأمينات
8:57 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"التأمينات" تُحذر من فرض غرامات بنسبة 12% في هذه الحالة