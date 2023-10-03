خبير أمني: 3 خطوات لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني(فيديو)

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كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور سلطان الشمراني، عن أساليب المحتالين وطرق الوقاية من التصيد والاحتيال المالي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان

وقال الشمراني إن أول إشكالية تواجه الأشخاص هو اختلاط المواقع حيث يعمد المحتالون على استخدام مواقع تشبه أسماء المواقع الحكومية لخداع الضحايا، داعيًا إلى ضرورة التحقق من المواقع.





تحديث البرامج والتطبيقات المستخدمة





عدم الاستجابة للرسائل المجهولة





الذكاء الاصطناعي يسهل الاختراق





التحقق الثنائي



وأشار إلى ضرورة تحديث البرامج المستخدمة، بشكل جيد لآخر إصدار، لأنه في بعض الحالات يكون هناك ثغرات ويتم اكتشافها وتلافيها في الإصدارات التالية وهو ما يوجب عملية التحديث.أما ثالث الأدوات الدفاعية التي أوصى بها الشمراني، عدم الاستجابة للرسائل مجهولة المصدر، سواء على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، التي تحاول اختراق الأجهزة والحصول على بياناته المالية.وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني، منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، حيث يقوم المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الاختراق.ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة.ويوفر الذكاء الاصطناعي للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.