خبراء يكشفون عن كلمات المرور الأكثر عرضة للاختراق في 2024

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مع وجود العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تطلب من المستخدمين تحديث كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، يلجأ العديد منهم إلى استخدام الكلمات البسيطة التي يسهل تذكرها. اضافة اعلان

لكن هذه العادة تجعل من السهل على مجرمي الإنترنت مهاجمة الشركات الكبرى وسرقة المعلومات الحساسة للأفراد.





أكثر 15 كلمة مرور شيوعًا لعام 2024



تجنب كلمات المرور هذه



هجوم القوة الغاشمة



أمان كلمات المرور



وكشف خبير الخصوصية، جيسون وايز عن أكثر 15 كلمة مرور شيوعًا لعام 2024، وحث الأشخاص على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور إذا كانت مدرجة في القائمة.وتم جمع كلمات المرور، مثل Qwerty123 و1q2w3e وQ2w3e4r5t، من فروع البيانات الحقيقية.وقال وايز: "للبقاء آمنًا على الإنترنت، تحتاج إلى كلمات مرور آمنة. كلما كانت كلمة المرور فريدة من نوعها، كلما كان من الصعب على الآخرين كسرها".وأضاف: "باختصار، أنت بحاجة إلى تجنب كلمات المرور الأكثر شيوعًا والأكثر وضوحًا".وأوضح أن بعض كلمات المرور الأكثر شيوعًا تتمحور حول استخدام الأرقام مثل 111111 و12345 و123456، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".ونصح خبير الخصوصية، الأشخاص بعدم استخدام تاريخ ميلادهم، أو أسماء الأشخاص المقربين منهم، أو الفرق الرياضية، أو المدن، أو الطعام، لأنها كلمات مرور شائعة للغاية يسهل تخمينها ويمكن أن تعرضك لخطر كبير من المتسللين.وقال وايز: "بالنظر إلى عدد كلمات المرور المختلفة التي تحتاج إلى استخدامها يوميًا، فمن المفهوم استخدام كلمات مرور بسيطة أو نفس الكلمة لكل شيء".وأضاف: "إذا كنت تستخدم إحدى كلمات المرور الأكثر شيوعًا في عام 2024 أو أي متغير مذكور في هذا الدليل، فقد حان الوقت لتغييرها".ويلجأ مجرمو الإنترنت إلى تكتيك "هجوم القوة الغاشمة"، والذي يتضمن برنامجًا يعمل على استخدام كل مجموعة من الأحرف والرموز والكلمات الشائعة لاختراق بيانات الاعتماد، مع كلمات مرور ضعيفة لا يستغرق اختراقها سوى بضع ثوانٍ أو دقائق.ووفقًا لشركة الأمن والتكنولوجيا (ThreatAdvice)، فإنه "تعني سرقة كلمة المرور أنه بمجرد وصول المتسللين إلى حسابك، يمكنهم سرقة معلوماتك الشخصية، أو منعك من الدخول إلى حسابك، أو استخدام حسابك لشن المزيد من الهجمات".وأضافت: "الخطر الآخر المتمثل في كلمات المرور الضعيفة هو أنه يمكن تخمينها بسهولة بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور".وقالت شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين. إن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين استجابوا لدراسة عالمية أجريت عام 2022 حول أمان كلمات المرور يعتقدون أن كلمات المرور الأمنية ضعيفة للغاية.وقال وايز: "الجزء المضحك هو أن معظم الناس يدركون أنهم بحاجة إلى كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها"، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك، فإنهم غالبًا ما يختارون كلمات مرور يسهل تذكرها.والحل هو استخدام مولد كلمات المرور الذي يمكنه إنشاء كلمات مرور أطول ويصعب تخمينها باستخدام سلسلة عشوائية من الأرقام والحروف والأحرف الخاصة.وعلى الرغم من أن استخدام مولد كلمات المرور هو الطريقة الأكثر أمانًا، إلا أن الجانب السلبي هو أنه يجعل من الصعب تذكرها عندما تحتاج إليها، ولكن استخدام هذا مع مدير كلمات المرور يعتبر الخيار الأفضل، وفقًا لـ وايز.ويمكن الحصول على كلمات المرور من تطبيقات مثل "لاست باس"، و"كيب باس" و"نورد باس" و"روب فورم" و"داش لان".