خاصية جديدة لتقليل زمن استخدام المراهقين لتطبيق إنستجرام

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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي Instagram عن خاصية جديدة تخدم المراهقين، للحد من فترات استخدامهم للتطبيق.





خاصية "التنبيهات الليلية" في انستجرام:

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هل يمكن إيقاف خاصية التنبيهات الليلية؟

وستظهر خاصية "التنبيهات الليلية" عندما يقضي أي مستخدم مراهق أكثر من 10 دقائق على أقسام Instagram مثل ريلز أو دي.إم في أوقات متأخرة من الليل.وسيذكر هذا التنبيه المستخدمين المراهقين بأن الوقت متأخر وتحثهم على غلق التطبيق والذهاب إلى النوم بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.ونقل الموقع عن منصة Instagram القول إن المستخدمين المراهقين سيتلقون بعد الساعة العاشرة مساء تنبيهات تقول : "أليس هذا وقت الاستراحة؟"، ثم رسالة : "الوقت أصبح متأخرا فكر في إغلاق Instagram".





وأضاف أن هذه التنبيهات الليلية ستظهر تلقائيا ولن يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها، وهو ما يعني أنه لن يكون أمام المستخدم خيار التشغيل ووقف التشغيل لهذه الخاصية.وسيظل في مقدور المستخدم تجاهل الرسائل ومواصلة استخدام Instagram أثناء الليل وذلك إذا أرادوا ذلك.