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صحيفة تواصل الالكترونية

حقبة جديدة في واتساب.. وداعًا أرقام الهواتف

وداعًا أرقام الهواتف في فيسبوك
وداعًا أرقام الهواتف في فيسبوك
أ أ
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يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لتغيير كبير خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل على تعيين اسم المستخدم كبديل لمشاركة أرقام هواتف المستخدمين على التطبيق.اضافة اعلان

واتساب باسم المستخدم

وبحسب موقع GizChina فإن ميزة اسم المستخدم ظهرت ضمن آخر تحديث لتطبيق النسخة التجريبية من واتساب "WhatsApp beta" لنظام هواتف أندرويد وتحمل الإصدار رقم 2.23.25.19
ويظهر التحديث دمج وظيفة البحث خصيصًا لأسماء المستخدمين، ومن المقرر أن تعمل الميزة القادمة على تمكين المستخدمين من إنشاء أسماء مستخدمين مميزة، مما يسمح للآخرين بتحديد موقعهم بسهولة داخل التطبيق.

خصوصية لمستخدمي واتساب

ويهدف تطبيق واتساب من هذه الخطوة إلى إلغاء ضرورة الكشف عن أرقام الهواتف الشخصية للتواصل على الواتساب، واستبدالها باسم المستخدم.
وتوفر ميزة اسم المستخدم طبقة إضافية من الخصوصية لمستخدمي واتساب، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية.
ولا تزال الميزة قيد الاختبار، ومن المتوقع الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

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