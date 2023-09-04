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هشتاق " الشتاء_متي_يجي" يتصدر"أكس" المملكة

حرارة الصيف أنجبت شعراء في حب غريمه

شتاء المملكة
شتاء المملكة
أ أ
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تصدر هشتاق " الشتاء_متى_يجي" منصة "إكس" في المملكة، اليوم الاثنين، ونال مئات المشاركات والتعليقات، التي تشيد به وتنتظر قدومه بفارغ الصبر.
وكانت أولى المشاركات يقول صاحبها: البارح تأخرنا بالرجعة من البر وسهرنا للفجر وعشنا أجواء الشتاء برد الجو آخر الليل،
وأضاف، كُلَّ إنسان يُحبّ الشتاء هو جَميل بالضرورة.

فين سهيل وفين البراد؟


وغرد آخر متسائلا: فين سهيل ده وفين البراد اللي بالليل؟ متى الشتا يجي وأحس بنسمة باردة في وقت الغيوم؟
وقال مشارك محذرًا محبي الشتاء: قرب يا ناس وبترجعون تتعشون مرتين وانتبهوا على كروشكم.
ونشر صورة وصفها بأنها لأول أسبوع في الشتا، ويجلس فيها وهو يلتحف وتنتشر من حوله عبوات مختلفة من أدوية البرد والإنفلونزا

الله يعجل بالشتا ولياليه


وكتب مشارك شعرًا في مدحه يقول: الشتاء حتى طاريه سعادة ، الله يعجل بالشتا ولياليه.
وطالب مغرد يقول: ياليت يعجل علينا أجل أنا أصحى الفجر عشان أتروش بمويه باردة، تعبتنا الرطوبة والحرارة.
وكتب مشارك مازحا:  خبير الطقس يقول: شتاء هذا العام سيكون مبكرًا وطويلاً وشديد البرودة، وغالبًا سيكون الشتاء الأشد برودة منذ سنوات.


الصيف أفضل من الشتاء

أما الذين يرون أن الصيف أفضل من الشتاء رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة فقالوا:
يا زين الصيف خلونا نستأنس فيه إيجابياته أكثر من الشتاء الصراحة، فيه ملابس خفيف، وصوت المكيف البارد، وتتروش وتطلع في أي وقت، وما تنتظر مويا السخان، وتاكل آيسكريم واما تمرض.
وكتب كاره آخر للشتاء يقول: في كل الفصول، لا أحد يحب الشجرة العارية".
والإجابة الحقيقة على هشتاق اليوم أن الشتاء سوف يبدأ في 20 ديسمبر القادم، أي أن على محبيه الانتظار أكثر من 100 يوم.
وأخيرا اكتفى هذ المشارك للتعبير عن شوقه لفصل الشتاء بنشر هذا الفيديو عن مظاهر الشتاء في مدينة جدة.

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