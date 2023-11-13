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حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

هاتف آيفون 15 بلس
هاتف آيفون 15 بلس
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يتيح لك جوال آيفون 15 بلس شاشة بحجم عملاق توفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها، مع عتاد قوى يجعله اختيارًا مميزًا.

سعر آيفون 15 بلس في المملكةاضافة اعلان

بلغ سعر جوال آيفون 15 بلس في المملكة لسعة 128 جيجابايت 4199 ريالًا، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4699 ريالًا.

شاشة آيفون بلس 15

يأتي جوال آيفون 15 بلس بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.

كاميرا آيفون 15 بلس

يقدم جوال آيفون 15 بلس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6.
بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

الذاكرة التخزينية لـ آيفون 15 بلس

يعمل جوال آيفون 15 بلس بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16

بطارية آيفون 15 بل

يمتلك جوال آيفون 15 بلس بطارية بقوة 4323 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة في تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

ألوان آيفون 15 بلس

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 بلس في 5 ألوان وهي: الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

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