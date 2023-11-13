حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

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يتيح لك جوال آيفون 15 بلس شاشة بحجم عملاق توفر تجربة
مشاهدة لا مثيل لها، مع عتاد قوى يجعله اختيارًا مميزًا.
سعر آيفون 15 بلس في المملكةبلغ سعر جوال آيفون 15 بلس في المملكة لسعة 128 جيجابايت 4199 ريالًا، بينما سعة
256 جيجابايت مقابل 4699 ريالًا.
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شاشة آيفون بلس 15يأتي جوال آيفون 15 بلس بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى
ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار
بمعيار IP68،
مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.
كاميرا آيفون 15 بلسيقدم جوال آيفون 15 بلس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة
48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6.
بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.