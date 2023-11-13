حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

أ أ

يتيح لك جوال آيفون 15 بلس شاشة بحجم عملاق توفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها، مع عتاد قوى يجعله اختيارًا مميزًا.





سعر آيفون 15 بلس في المملكة اضافة اعلان



شاشة آيفون بلس 15



كاميرا آيفون 15 بلس



الذاكرة التخزينية لـ آيفون 15 بلس



بطارية آيفون 15 بل



ألوان آيفون 15 بلس



بلغ سعر جوال آيفون 15 بلس في المملكة لسعة 128 جيجابايت 4199 ريالًا، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4699 ريالًا.يأتي جوال آيفون 15 بلس بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.يقدم جوال آيفون 15 بلس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6.بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.يعمل جوال آيفون 15 بلس بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16يمتلك جوال آيفون 15 بلس بطارية بقوة 4323 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة في تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 بلس في 5 ألوان وهي: الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.