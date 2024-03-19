حتى لا تضطر إلى الحذف.. طرق تساعدك على زيادة مساحة التخزين في هاتف آيفون

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ربما تضطر إلى حذف الصور ومقاطع الفيديوهات المفضلة لديك، أو تلك التي تتعلق بحدث سعيد من هاتفك، بسبب امتلاء الذاكرة، مما يجبرك على حذفها.

ومن المحتمل أن أي شخص لديه الكثير من الوسائط المتعددة المخزنة على هاتفه قد واجه هذه المشكلة، عند محاولة تنزيل تطبيق جديد.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك حلين متاحين بالفعل على هاتف "آيفون" iPhone، أحدهما مؤقت والآخر دائم،





الحل الأول لتوفير مساحة التخزين على هاتف آيفون



الحل الثاني لتوفير مساحة التخزين على هاتف آيفون



1. قم بتحسين تخزين الصور والفيديوهات على جهازكتتيح هذه الخاصية الدائمة الاحتفاظ بجميع صور عائلتك والرسائل النصية وغيرها من الذكريات الثمينة.بشكل افتراضي، يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على جهازك في نسختها الأصلية وبدقة عالية، وهذا يعني أنها تشغل مساحة كبيرة على iPhone وiPad.باستخدام صور iCloud، يمكنك توفير مساحة أكبر على جهازك والاستمتاع بإمكانية الوصول إلى مجموعة الصور الخاصة بك كلها بدقة عالية أينما ذهبت.بدء استخدام صور iCloud:اضغط على "الإعدادات" > [اسمك] > iCloud > "الصور".انقر على مزامنة iPhone هذا. في نظام التشغيل iOS 15 أو الإصدارات الأقدم، انقر لتشغيل "صور iCloud".اختر "تحسين تخزين الـ iPhone" لتوفير مساحة على جهازك.عند تفعيل "تحسين التخزين"، يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو في iCloud بدقة عالية، وعند الحاجة، يتم تخزين النسخ الموفرة للمساحة على جهازك.وكذلك طالما لديك مساحة كافية في iCloud، يمكنك تخزين أكبر عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تريدها.إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافيةعند الاشتراك في iCloud، تحصل تلقائيًا على مساحة تخزين مجانية قدرها 5 جيجابايت. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من سعة تخزين iCloud، يمكنك الترقية إلى +iCloud.إذا كنت تريد الحصول على مزيد من سعة التخزين على جهازك، يمكنك نقل الصور ومقاطع الفيديو التي لم تعد تريد تخزينها في iCloud إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المساعدة بشأن خطة التخزين، كعدم ظهور المساحة الإضافية التي اشتريتها في حسابك مثلاً، يمكنك الاتصال بدعم Apple‏.باستخدام موصى به لك في iOS 17 أو iPadOS 17 أو الإصدارات الأحدث، يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك صور أو ملفات كبيرة أو نسخ احتياطية قد لا تعد بحاجة إليها ويمكن حذفها.2. قم بإلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة لتوفير المساحة التي تحتاجها على هاتفك.يتضمن ذلك تطبيقات شركات الطيران، وتطبيق الفوترة الخاص بشركة الاتصالات اللاسلكية، وألعاب الهاتف المحمول التي لا يستخدمها معظم الأشخاص كثيرًا.وعادة لا تمثل هذه مشكلة، لكن عندما يحين وقت تنزيل تحديث iOS، على سبيل المثال، قد تكون مساحة هاتفك ضيقة.وتستهلك التحديثات الرئيسة مثل iOS 16 حوالي خمسة جيجابايت، في حين أن التحديث البسيط مثل iOS 16.1 يستهلك حوالي جيجابايت واحد - وهي ليست كمية صغيرة.ويعني إلغاء تحميل أحد التطبيقات أنك تحتفظ ببياناتك الخاصة بأحد التطبيقات ولكنك تقوم بإزالة البرنامج الفعلي من هاتفك. وهذا حل وسط بين الاحتفاظ بها وحذفها.لمعرفة مقدار مساحة التخزين التي تستخدمها تطبيقاتك: اضغط على "الإعدادات" > "عام" > "مساحة تخزين iPhone" .سيؤدي هذا إلى فتح قائمة توضح أيًا من تطبيقاتك هو أكبر استهلاك لمساحة التخزين.ولسوء الحظ، من المحتمل أيضًا أن تكون التطبيقات الأكثر استخدامًا هي التي تستهلك معظم مساحة التخزين لديك.ولكن إذا قمت بالتمرير لأسفل إلى التطبيقات الأقل استخدامًا، فستجد جيجابايت هنا وبضع مئات من الميجابايت هناك، حتى تقوم بإلغاء تحميل ما يكفي من التطبيقات لتحمل تكلفة التنزيل الجديد.ويعني إلغاء تحميل أحد التطبيقات أن جميع بياناتك لا زالت محفوظة على هاتفك. وإذا كنت تريد استخدام التطبيق مرة أخرى، يمكنك فقط الانتقال إلى نفس القائمة وإعادة تنزيله.وإذا كنت تريد توفير مساحة أكبر وفقدان جميع المستندات والبيانات التي تتيح لك إعادة تنزيل التطبيق بسلاسة، فيمكنك ببساطة حذفه. يعد التفريغ حلاً مؤقتًا، ولكنه يمكن أن يوفر الكثير من مساحة التخزين.