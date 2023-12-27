حتى لا تتعرض للاحتيال.. تجنب هذا الأمر أثناء السفر (فيديو)

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في كثير من الأحيان قد يلجأ البعض لشحن الهواتف والأجهزة الذكية في الأماكن العامة أثناء السفر والتنقل من مكان لآخر خاصة في حالة المسافات البعيدة.





شحن الهاتف في الأماكن العامة اضافة اعلان



نصيحة مهمة لتفادي الاحتيال

