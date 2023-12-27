حتى لا تتعرض للاحتيال.. تجنب هذا الأمر أثناء السفر (فيديو)

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في كثير من الأحيان قد يلجأ البعض لشحن الهواتف والأجهزة الذكية في الأماكن العامة أثناء السفر والتنقل من مكان لآخر خاصة في حالة المسافات البعيدة.
شحن الهاتف في الأماكن العامة
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وفي هذا السياق، حذر الخبير التقني عبدالله السبع من خطورة شحن الأجهزة الذكية والهواتف في الأماكن العامة لتفادي مشاكل الاحتيال وتسريب البيانات الشخصية.
نصيحة مهمة لتفادي الاحتيال
وقال السبع، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "ابتعد عن شحن جهازك في الأماكن العامة خاصة في السفر، مضيفا "هذي تجربة لسلك يتم استخدامه في عمليات احتيال واستهداف المستخدمين".
وتابع الخبير التقني عبدالله السبع "مع العلم لا يظهر لك أي تنبيه لو استخدمت السلك، ويفضل دائما استخدام شاحن وسلك خاص بك ".
وبصفة عامة، ينصح الخبراء بأهمية اصطحاب الشاحن الشخصي والتوصيلات الخاصة بالشحن أثناء السفر، لتفادي مخاطر الوقوع لعمليات الاحتيال والنصب وتسريب البيانات.
ابتعد عن شحن جهازك في الأماكن العامة خاصة في السفر هذي تجربة لسلك يتم استخدامه في عمليات #احتيال واستهداف المستخدمين مع العلم ترا ما يطلع لك اي تنبيه لو استخدمت السلك يفضل دايم تستخدم شاحن وسلك خاص فيك
— عبدالله السبع (@7Alsabe) December 27, 2023
شكرا @falsaif pic.twitter.com/HvVbm9MtAJ