حتى لاتسقط في فخ الهاكرز.. 5 ثغرات تتسبب في اختراق هاتفك بسهولة

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كشف كيران بيرج، المستشار الأمني في شركة "بريزم إنفوسيك" لخدمات واستشارات الأمن السيبراني، عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي قد تسمح باختراق هاتفك في غضون ثوانٍ. اضافة اعلان

ويعمل بيرج قرصانًا قانونيًا لاختبار الأمن السيبراني للشركات للعثور على نقاط الضعف التي قد يستغلها المتسللون؛ وأبرزها إعادة استخدام كلمات المرور، والنقر على الروابط لاحتيالية، ومشاركة الكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.





1. استخدام برامج قديمة



2. إعادة استخدام كلمات المرور



3. المعلومات الشخصية المتداولة عبر الإنترنت



4. الاتصال بشبكات واي فاي غير المحمية



5. النقر على الروابط المخادعة



قال خبير الأمن السيبراني لصحيفة "ديلي ميل:"، إن أول الأشياء التي يبحث عنها هو والمتسللون الآخرون عند التحضير للهجوم هي البرامج القديمة.وأوضح أن "البرامج القديمة تمثل مشكلة كبيرة، لأنه إذا تم تحديث البرنامج، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود مشكلة أمنية".إذ أن البرامج، سواء كانت نظام التشغيل لجهاز آيفون، أو نظام التحكم الخاص بالمصنع، غالبًا ما تتخللها الثغرات الأمنية.وعلى الرغم من أنه يمكن للمطورين إصلاح هذه المشاكل بسرعة، إلا أنه غالبًا ما تتم مشاركتها عبر الإنترنت من خلال المنتديات ومجتمعات المتسللين.ويمكن أن تتخذ نقاط الضعف العديد من الأشكال المختلفة وتسمح للمتسللين بالتسبب في تعطيل خطير للشركات والأفراد.وغالبًا ما تكون هذه الهجمات انتهازية حيث تقوم الجماعات الإجرامية بفحص الأرشيف عبر الإنترنت بحثًا عن الإصدارات القديمة من البرامج. لذا ينصح بـ "التأكد دائمًا من تحديث برامجك".هناك طريقة شائعة أخرى يستولي بها بها المتسللون على البيانات الشخصية، وفقًا لمستشار الأمن السيبراني، وهي استغلال كلمات المرور المعاد استخدامها.وقال بيرج: "بغض النظر عن الموقع الذي تقدم له المعلومات، فأنت لاتعرف ماذا سيفعلون بهذه المعلومات أو كيف سيحمونها".وأوضح أن الخطر الكبير المتمثل في إعادة استخدام كلمات المرور هو أنه إذا تم اختراق موقع واحد تستخدمه، فقد يمنح ذلك المتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.وأشار إلى أنه "بمجرد اختراق شركة ما، عادة ما يتم تفريغ قاعدة بيانات كبيرة يتم وضعها على الويب المظلم"، وهو جزء مشفر من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بواسطة محركات البحث العادية والذي غالبًا ما يستخدم لاستضافة هذا النوع من النشاطات الإجرامية.ولفت خصوصًا إلى أن "هناك قواعد بيانات تحتوي على مجموعات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور لحساباتك. إذا كنت تعيد استخدام كلمات المرور، فيمكن لأي متسلل أن يأخذ هذه المجموعة ويستخدمها للسيطرة على شركة أخرى".قال بيرج: "على المستوى الشخصي، بالنسبة لشخص ما في أنشطته اليومية، فإن أحد أهم الأشياء التي يحتاج الناس إلى التفكير فيها هو مقدار المعلومات التي يشاركونها عبر الإنترنت".في "الفريق الأحمر" - وهو مصطلح للأمن السيبراني لاختبار دفاعات الشركة - فإن أول الأماكن التي ينظر إليها بيرج وفريقه هي وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح: "يمكننا أن نفعل أي شيء تقريبًا للدخول إلى شركة ما، ولكن إحدى الأدوات التي نستخدمها هي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نبحث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل لينكد إن لنرى ما يمكننا العثور عليه".وقد لا يكشف هذا فقط عن أسماء المستخدمين التي يمكن ربطها ببيانات اعتماد الحساب المسروقة، لكنه يفتح الباب أيضًا أمام مجموعة كاملة من الهجمات الأخرى.وأشار بيرج إلى أن المتسللين سيبحثون عن معلومات مثل تاريخ ميلادك وعنوانك وحتى إجابات الأسئلة الأمنية الشائعة مثل اسم والدتك قبل الزواج.وتابع: "بمجرد حصولك على كل هذه المعلومات، يمكنك استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية للاتصال بمزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بهم وإقناعهم بنقل رقم الهاتف المحمول إلى شريحة اتصال جديدة".وعندما تصل رسالة نصية أو مكالمة إلى هاتف الضحية، فإنها تذهب مباشرة إلى المهاجمين.يمكن أن يشمل ذلك حسابات البريد الإلكتروني للعمل، وحسابات التسوق عبر الإنترنت، وحتى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.قال المستشار الأمني: "في السنوات القليلة الماضية، أصبح العمل عن بعد أكثر أهمية بكثير"، موضحًا أن ذلك قد يتضمن ذهاب الأشخاص إلى المقاهي والاتصال بشبكة "واي فاي" عامة.المشكلة هي أن هذه الأنواع من الشبكات العامة تستخدم نوعًا من النظام يسمى "المصادقة المفتوحة" لتوصيل جهازك بالإنترنت دون الحاجة إلى استخدام التحقق من الهوية.ةعلى الرغم من أن هذا يجعل من السهل عليك الانتقال بسرعة إلى شبكة واي فاي في المقهى لإرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنه يعرضك أيضًا لخطر الهجمات من مجرمي الإنترنت.المصادقة المفتوحة تعني أن البيانات التي ترسلها عبر الشبكة غير مشفرة ويمكن لأي شخص آخر على الشبكة التقاطها.وحذر بيرج من أنه "من الممكن أن يجلس شخص ما خارج شبكة واي فاي عامة ويستمع فقط إلى ما يتم إرساله".لتجنب سرقة المعلومات الشخصية مثل التفاصيل المصرفية من شبكة واي فاي العامة، يوصي مستشار الأمن السيبراني باستخدام VPN دائمًا في الأماكن العامة.وتقوم هذه الخدمات بتشفير بياناتك بحيث لا يتمكن أي متنصت على الشبكة من قراءة ما ترسله.يقول بيرج إن إرسال الروابط المخادعة لا زال الطريقة الأكثر شيوعًا لاختراق الأشخاص.وأوضح أن المتسللين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية مزيفة إلى أهداف تحتوي على روابط لمواقع ضارة أو تعليمات لتنزيل البرامج.وبمجرد النقر على أحد هذه الروابط، فإنه يمنحهم نافذة لتثبيت البرامج الضارة على جهاز الضحية والتي يمكنها سرقة البيانات وحتى السيطرة عليها.لذا نصح بعدم النقر على الروابط المخادعة، أو تنزيل الملفات المخادعة، حتى لاتقع في فخها.