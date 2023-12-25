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جوجل توفر ميزة صحة البطارية في نظام أندرويد

نظام اندرونيد
جوجل وصحة البطارية
أ أ
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تعمل شركة "جوجل" على توفير ميزة جديدة في نظام "أندرويد"، تتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على حالة البطارية من إعدادات الجهاز.اضافة اعلان

ميزة صحة البطارية في "أندرويد 14"

ورصد الباحثون ميزة صحة البطارية في الإصدار التجريبي الأخير لنظام "أندرويد 14"، وهي تتيح معرفة حالة البطارية في الوقت الحالي، حيث تظهر السعة المتبقية للبطارية.
مقارنة بما كانت عليه عندما كان الجهاز جديدا، وهي الميزة نفسها التي تتيحها "أبل" في هواتف آيفون منذ سنوات.

معلومات عن عدد دورات شحن البطارية

وكانت "جوجل" قد قدمت بالفعل مع التحديث الأخير لهواتف بكسل شاشة معلومات البطارية، التي توفر معلومات مثل عدد دورات شحن البطارية وتاريخ التصنيع، وغيرها.
وأتاح نظام "أندرويد 14" للمطورين واجهة برمجة تطبيقات جديدة للبطارية، مما يتيح للتطبيقات الخارجية إمكانية تقدير صحة البطارية.

يتناقص عمر البطارية مع تتابع دورات الشحن

وتحتاج بطاريات الليثيوم الموجودة في الهواتف الذكية إلى الاستبدال عندما يتراجع أداؤها وتقل سعة البطارية الفعلية بشكل حاد، حيث يتناقص العمر الافتراضي بمرور الوقت وتتابع دورات الشحن.
وتعمل "جوجل" على الكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالبطارية من ناحية كونها أصلية أو مستبدلة أو حتى غير مدعومة، في حالة عدم قدرة النظام على التمييز بين البطارية الأصلية والبديلة.

تفاصيل حالة البطارية في نظام "أندرويد 15"

كما سيعرض النظام رقما تسلسليا، وهو عبارة عن سلسلة مكونة من مجموعة أحرف وأرقام تميز البطارية.
ومن المنتظر أن تتيح "جوجل" ميزة تعرف حالة البطارية في الأجهزة بشكل مفصل مع نظام "أندرويد 15" المقبل.

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