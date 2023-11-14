جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

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تخطط شركة جوجل لحذف الملايين من حسابات جيميل غير النشطة الشهر المقبل، كجزء من تحديث أمني كبير.

ويواجه المستخدمون الذين لم يستخدموا حساباتهم لمدة عامين على الأقل، فقدان الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بهم وكل شيء مخزن فيه، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. اضافة اعلان





إرسال إشعارات للمستخديمن



ما هو الحساب غير النشط؟



طريق الاحتفاظ بحساب جيميل



وأوضحت غوغل عند الإعلان عن السياسة الجديدة في شهر مايو الماضي إها سترسل إشعارات متعددة للمستخدمين الذين سيتم حذف حساباتهم، وقد بدأت الآن هذه العملية قبل عملية التطهير، التي ستبدأ في الأول من ديسمبر.ووفقاً لموقع ميترو الإلكتروني، تأتي خطوة الشركة استجابةً للمخاوف الأمنية، لأن الحسابات المهجورة غالباً ما تكون عرضة للهجوم، وذلك لأنها تستخدم عادةً كلمات مرور قديمة، وربما تكون أكثر عرضة للخروقات الأمنية، فإذا تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى حساب غير نشط، فقد يتمكن من استخدامه للوصول إلى حسابات أخرى أو لنشر البرامج الضارة.توضح غوغل الحساب غير النشط بأنه الحساب الذي لم يتم استخدامه منذ عامين وأكثر. وتحتفظ غوغل بالحق في حذف حساب جيميل غير النشط وبياناته إذا لم يتم استخدامه من صاحبة لمدة عامين على الأقل. ومع ذلك، عند إعلان هذه السياسة، قالت غوغل إن الحسابات التي تم استخدامها لتحميل مقاطع فيديو يوتيوب لن يتم حذفها.تسجيل الدخول إلى حسابك لا يكفي لحفظه، بل تحتاج إلى استخدامه. تقترح غوغل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:- قراءة أو إرسال بريد إلكتروني- استخدام غوغل درايف- مشاهدة فيديو يوتيوب- مشاركة صورة- تنزيل تطبيق- استخدام بحث جوجل- تسجيل الدخول باستخدام غوغل إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.