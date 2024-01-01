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جوجل تلغي ميزة وضع القيادة المساعد للخرائط في أندرويد

خرائط جوجل
خرائط جوجل
أ أ
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قررت شركة جوجل إيقاف تشغيل ميزة وضع القيادة المساعد للخرائط، وقد قدمت هذه الميزة للمستخدمين “لوحة تحكم” في الشاشة الرئيسية، والتي تضمنت خريطة واقتراحات الوسائط، وعناصر التحكم في الصوت.اضافة اعلان

إلغاء ميزة في خرائط جوجل


وكان من المفترض أن يتم استبدال الميزة بنظام أندرويد أوتو لشاشات الهاتف. ومع ذلك، اعتبرها معظم المستخدمين بمثابة تخفيض. وأدى هذا إلى ترك خرائط غوغل لنظام أندرويد مع واجهة مستخدم محسّنة أخرى تسمى أيضاً "وضع القيادة". ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن تختفي هذه الميزة في عام 2024.

ويحتوي أحدث تطبيق غوغل (الإصدار 14.52) على سلاسل تعليمات برمجية تشير إلى أنه ستتم إزالة ميزة خرائط غوغل في فبراير، وفقاً لتقرير صادر عن 9to5Google:

ما هو وضع القيادة في خرائط جوجل؟


بالمقارنة مع ميزة "لوحة معلومات وضع القيادة المساعد"، يمكن الوصول إلى وضع القيادة في خرائط غوغل بعد بدء التنقل أثناء القيادة.
ويظهر ذلك على شكل شريط أسود في الجزء السفلي من شاشة الهاتف ويوفر وصولاً سريعاً إلى المساعد وخرائط جوجل ومشغل الأصوات المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية، بالإضافة إلى تطبيقات البث الأخرى. ويوفر هذا الوضع أيضًا واجهة مستخدم محسّنة للوسائط تعرض أهداف لمس كبيرة.

وضع التنقل في خرائط جوجل


وخلال عام 2022، أوضحت شركة جوجل أنها تركز على وضع القيادة على الخرائط. ووجدت الشركة أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات.
ومع اختفاء هذه الميزة، قد تقوم جوجل بتوجيه المستخدمين للوصول إلى وضع التنقل في خرائط جوجل، من خلال عبارة "مرحباً جوجل، تشغيل وضع القيادة".
وفي يونيو تلقت هذه الميزة أيضاً تحديثاً لإدخال الصوت بشكل أسرع، مدعوماً بالمساعد الصوتي، بحسب موقع غادجيتس ناو.

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