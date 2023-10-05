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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تعلن إطلاق أندرويد 14 رسمياً.. مزايا جديدة

أندرويد 14
أندريد 14
أ أ
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أطلقت شركة جوجل،  خلال فعالية صنع بواسطة جوجل (Made by Google)، الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 14، وذلك بعد أشهر من التجريب.اضافة اعلان

مزايا جديدة


وأوضحت شركة جوجل، أن المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام التشغيل الأحدث، تزيد على مزايا الإصدار السابق أندرويد 13، الذي أطلق العام الماضي، والذي تمتع بمزايا، مثل: (الصوت المكاني) Spatial Audio، وبث تطبيقات التراسل، وخاصية النسخ واللصق العابرة للأجهزة، والمشغل الجديد للوسائط المتعددة، وغير ذلك الكثير.

وابتداء من اليوم، فإن الاصدار الجديد أندرويد 14 يقدم هو العديد من المزايا الجديدة التي تمنح المستخدم مزيدا من التحكم في صحته، وسلامته، وتحسن إمكانية الوصول، وتعزيز إمكانية تخصيص الهاتف ليتماشى مع التفضيلات الشخصية، ويشمل ذلك خلفيات الشاشة، وشاشة القفل، والاختصارات.

تقنية الذكاء الاصطناعي


وأشارت شركة جوجل إلى أن هذه الخيارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل الشاشة بناء على حالة المستخدم، فعلى سبيل المثال، إن بدأ الطقس يسوء فجأة، فإن أداة الطقس على شاشة القفل تصبح أكثر بروزا.

ويدعم أندرويد 14 أيضا صور (النطاق الديناميكي العالي الفائق) Ultra HDR، كما يأتي مع ميزة (التواصل الصحي) Health Connect مدمجة في إعدادات النظام كطريقة مركزية لتخزين كافة بيانات اللياقة والصحة في مكان واحد مع الحفاظ على الخصوصية، وذلك أن البيانات تبقى مشفرة بأمان ضمن الهاتف، حيث لا يمكن حتى لجوجل رؤيتها.

الحفاظ على الخصوصية


نظام أندرويد 14 سوف يرسل إشعارا إلى المستخدم حين يحاول تطبيق منح الإذن بالوصول إلى الموقع، أو مشاركة موقع المستخدم مع الأطراف الأخرى للحفاظ على الخصوصية، فيقرر المستخدم إن كان يريد منحه الإذن بالوصول إلى الموقع أو لا.

كذلك يأتي الإصدار الجديد من أندرويد بمزايا أخرى تسهل تجربة الاستخدام لضعاف البصر والسمع، إلى جانب التأطير التلقائي في المكالمات المرئية، والوصول بنقرة واحدة إلى ضوابط التحكم الخاصة بمنصة (جوجل هوم) Google Home، وتحسينات الأداء، ومزايا أخرى عديدة.

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