جوجل تطلق هاتفها الأول المزود بالذكاء الاصطناعي

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ضمت مجموعة "جوجل" الجديدة من هواتف "بيكسل" الذكية، هاتفا مهنيا معززا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا باتت تحويها معظم الخدمات المتصلة التي أطلقت هذا العام. اضافة اعلان

ويمكن لهاتف "بيكسل 8 برو" الذي يتميز بشريحة قوية، أن ينفذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات من بعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلب الكثير من النطاق الترددي.





أول هاتف مزود بنظام الذكاء الاصطناعي





تغييرات متسارعة في السوق





روبوت المحادثة الآلي





القدرة على التفكير وإنشاء المحتوى



وقال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو إن الهاتف يمثل "إنجازا كبيرا"، مضيفا "سيكون بيكسل 8 برو أول هاتف ذكي مزود بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص به للصور".وتعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلا في الهاتف كتعديل الصور، لكن الهدف منها هو أن تؤدي وظائف أخرى.وتشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوقها تغييرات متسارعة منذ ابتكار الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج مختلف أنواع المحتوى "نصوص وصور وأصوات" استنادا إلى طلب بسيط بلغة شائعة.وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها "جوجل" و"مايكروسوفت"، لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها توفير الوقت للبشر.وتختبر هواتف "بيكسل" ميزات من "بارد"، وهو روبوت المحادثة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ"جوجل"، والمنافس لـ"تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي".وعلى المدى البعيد، يتوقع أن يوفر هذا المساعد الآلي المساعدة لمستخدم الهاتف في الوقت الفعلي، كأن يختار له أفضل طريق للتنزه أو تلخيص رسائل إلكترونية أو تنظيم حفلة عيد ميلاد.وقالت نائبة رئيس "جوجل" مونيكا غوبتا إن هذا الإنجاز "خطوة تقربنا من هدفنا المتمثل في ابتكار أكثر مساعد شخصي آلي مفيد في العالم".وتابعت "إنه يجمع بين المساعدة الشخصية والقدرة على التفكير وإنشاء المحتوى"، مضيفة "يمكنه أن يسمع ويتحدث ويرى، ويستطيع أيضا أداء مهام تساعد المستخدم مباشرة في جهازه".وكانت شركة "أوبن إيه آي" أعلنت أخيرا أنها أدخلت تحديثا على برنامجها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" سيجعله قادرا على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.