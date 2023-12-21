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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تطلق الإصدار الجديد من تطبيق الدردشة"google chat"

جوجل شات
جوجل شات
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أطلقت شركة "جوجل" الإصدار الجديد المعاد تصميمه من تطبيق "المراسلة الفورية" التابع لها (Google Chat)  لمستخدمي نظام أندرويد.اضافة اعلان

مواصفات جوجل شات الجديدة

وشملت عملية إعادة التصميم طرح أيقونة جديدة للتطبيق لكي تتماشى مع تصميم الأيقونات في تطبيقات جوجل الأخرى، مع ألوان متنوعة مستلهمة من شعار الشركة.
وأزالت جوجل الشريط السفلي التقليدي، وأضافت عدة تبويبات للصفحة الرئيسية والرسائل المباشرة والمساحات والإشارات في شريط جديد عائم أسفل الواجهة.

أيقونات واضحة تسهل عملية التنقل

ولم تضع جوجل أي تسميات على التبويبات واكتفت فقط بأيقونات واضحة يمكن التنقل بينها بسهولة، ويظهر اسم التبويب عند فتحه أعلى الواجهة.
وبجانب الشريط الجديد، يوجد زر عائم صغير لإنشاء محادثة أو مساحة جديدة.

طريقة عمل تطبيق جوجل شات

واحتوى الشريط السفلي في تطبيق جوجل Chat سابقا على تبويبي الدردشة والمساحات فقط، مع زر عائم كبير الحجم نسبيا أعلاه، في حين كانت أيقونته تشبه إلى حد كبير أيقونة تطبيق هانج آوتس.
ويعتبر تطبيق جوجل Chat أحد التطبيقات الأساسية في حزمة جوجل (ورك سبيس)، وهو يركز بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل الفورية بين المجموعات وفرق العمل.

التطبيق يسمح بإجراء مكالمات الفيديو

ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر تطبيق آخر، وهو جوجل Meet.
وكانت جوجل قد بدأت إطلاق تطبيق Chat في عام 2020 لكافة المستخدمين ليحل تدريجيا محل تطبيق "هانج آوت" الذي أعلنت جوجل إغلاقه رسميا نهاية العام الماضي.

توفير نسخة موحدة لكافة أنظمة التشغيل

ومن المتوقع أن يصدر التصميم الجديد للتطبيق لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد خلال وقت لاحق، حيث تعمل جوجل على توفير تجربة استخدام موحدة في كافة أنظمة التشغيل.

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