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جوجل تطرح ميزة الكتابة اليدوية عبر الأجهزة اللوحية.. التفاصيل

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جوجل جهاز لوحي
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تعمل شركة جوجل على طرح ميزة الكتابة اليدوية باستخدام القلم عبر لوحة مفاتيح Gboard لأجهزة أندرويد اللوحية التي تتيح طريقة إدخال النص.

ميزة الكتابة اليدويةاضافة اعلان


وأوضحت الشركة، أن إدخال النص أصبح سهلا بفضل تعرف الكتابة اليدوية الأصلية في Gboard ضمن أجهزة أندرويد اللوحية الداعمة لتقنية USI 2.0 styli.
ويمكنك استخدام القلم من أجل الكتابة في حقول إدخال النص ضمن جهاز /Pixel Tablet/ اللوحي أو جهاز سامسونج اللوحي.

وتابعت الشركة، أنه يمكنك الكتابة في أي حقل نصي بفضل دعم الكتابة اليدوية، وتحول Gboard الكتابة اليدوية تلقائيا إلى نص مكتوب".

ويحدث التحويل عند الانتقال إلى كتابة كلمة أخرى، ويظهر شريط أدوات عائم عند استخدام تعرف الكتابة اليدوية، حيث يوفر وصولا سريعا إلى الرموز التعبيرية ومنتقي اللغة والحافظة والمزيد، ويمكنك تخصيص سرعة الكتابة اليدوية.

وعرض الخط من قسم الكتابة في حقول النص في إعدادات Gboard، ولا تقتصر ميزة تعرف خط اليد في Gboard على الأجهزة اللوحية، إذ إنها متوفرة أيضا عبر Samsung Galaxy Z Fold 5.

إدخال النص بسرعة


وذكرت الشركة: "يمكنك في حال كنت تستخدم قلم S Pen مع هاتف سامسونج القابل للطي استخدام الإضافة الجديدة في Gboard لإدخال النص بسرعة".

ووفقا للخبراء، فإنه ليس من الواضح إذا كانت جوجل تخطط لطرح الميزة عبر OnePlus Open، إذ يدعم الجهاز القابل للطي أيضا مدخلات القلم.
ويأتي تعرف الكتابة اليدوية في Gboard في الوقت الذي يضيف فيه إصدار أندرويد 14 دعما أصليا للقلم إلى النظام التشغيلي، وتطرح جوجل ميزة دعم الكتابة اليدوية في Gboard تدريجيا، وتتطلب الميزة أيضا تنزيل موارد إضافية في الخلفية.

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