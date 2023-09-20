جوجل تضيف مزايا جديدة لـ "بارد" لخدمة الناطقين بالعربية

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أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية تحميل صور إلى أداة "بارد" من "جوجل" باستخدام تقنية عدسة Google، والاستفادة من صور بحث غوغل في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب. اضافة اعلان





أهداف جوجل:



ميزات عديدة أخرى





إطلاق بارد

وتهدف جوجل من خلال هذه الميزة الجديدة في أداة بارد Bard إلى تسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم.1 - تغيير أسلوب كتابة الردود:إمكانية تغيير ردود "بارد" من حيث الأسلوب مع وجود 5 خيارات مختلفة كجعل الردود أكثر بساطة أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية.2 - عرض الصور في الإجابات:مشاهدة مختلف الصور في ردود بارد، حيث يكون مصدرها بحث «غوغل» للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور.3 - إكمال المحادثات:يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة. هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق.في وقت سابق، أعلنت غوغل عن إطلاق برنامج "بارد" للذكاء الاصطناعي المنافس لـ"تشات جي بي تي"، في نحو 50 بلدا بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت تجنبت ذلك لأسباب تنظيمية. وبات برنامج "بارد" متاحا في معظم دول العالم وبنحو 40 لغة بينها العربية.وفسر تأخر إطلاق "بارد" في دول الاتحاد الأوروبي على أنه إجراء احترازي من "غوغل" بمواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف كثيرة لناحية الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية.