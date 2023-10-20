الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"جوجل" تصنع هواتفها الذكية في الهند

جوجل
جوجل تنقل إنتاج هواتفها الذكية إلى الهند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ستقوم شركة جوجل بنقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند.
وقال مسؤول تنفيذي أمس: «إن شركة «ألفابيت» ستبدأ التصنيع في الهند، وستعقد شراكات مع الشركات المصنعة الدولية والمحلية لإنتاج هواتفها الذكية Pixel محلياً، بدءاً من Pixel 8».اضافة اعلان

جوجل ستطرح الأجهزة في 2024

وقال ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، في حدث لشركة جوجل، إنه من المتوقع طرح الأجهزة في عام 2024.
وأضاف أوسترلو: «تعد الهند سوقاً ذات أولوية لهواتف Pixel الذكية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا من أجهزتنا وإمكانات البرامج المدمجة الأساسية للأشخاص في جميع أنحاء البلاد».

الأجهزة الإلكترونية

وتُجري جوجل حالياً محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعاً من شركة فوكسون الأم في الهند، وتصنع فوكسون الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة أبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.
وتفاوض جوجل أيضاً شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International  من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند، بحسب ما ذكر تقرير «بلومبيرج» نقلاً عن مصادر مطلعة.

صنع في الهند

وتهدف الهند إلى أن تصبح قوة صناعية، وسط دفعة أكبر لمبادرة رئيس الوزراء مودي «صنع في الهند».
ومن المتوقع أن تمثل شركة أبل، التي تروج للهند باعتبارها محرك النمو الكبير التالي، 7% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، ارتفاعاً من 5% في النصف الأول من عام 2023، وفقاً لبيانات من باحث السوق، وأعلنت شركة رقائق الذاكرة الأمريكية Micron Technology مؤخراً عن خطط لإنشاء أول مصنع لأشباه الموصلات في البلاد.

اقرأ أيضا

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
5:24 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

عبر الوكلاء.. هيئة الاتصالات تجدد دعوتها لتسجيل أسماء النطاقات السعودية

ايلون ماسك
4:04 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ثروة إيلون ماسك تخسر 16 مليار دولار لهذا السبب

IMG-20231020-WA0000
1:39 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

شركة هواتف عملاقة تسرح 14 ألف موظف دفعة واحدة

واتساب 2
10:37 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية

اقرأ أيضا

"واتساب" يتيح تسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد!

نوكيا تستغني عن 14 ألف موظف لهذا السبب

"الزكاة" تستغرض الموظف الآلي "زياد" في معرض "جيتكس 2032" في دبي

أكثر من مليون قمر صناعي يهدد الأرض بالاختناق

الذكاء الاصطناعي يكتشف مرض السكري في 10 ثوانٍ فقط!

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قلم أبل الجديد 4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت

شركة أبل 1:45 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سر إصدار "أبل" هاتف آيفون جديد كل عام

آيفون 15 - 3 6:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

كيف تتصرف مع مشكلة "آيفون" التي تحدث في منتصف الليل؟

هاتف بكسل 8 8:45 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

اقرأ أيضا

قلم أبل الجديد
4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت

مايكروسوفت
10:01 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مايكروسوفت تطلق تحديثات إمكانية الوصول لهذا النوع من مشغلات التحكم

واتساب
5:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ميزة جديدة قادمة لتطبيق واتساب.. ماذا عن تحديث التبويبات؟

أبل تكشف عن هواتف آيفون اليوم الثلاثاء
5:15 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مبيعات "آيفون" تسجل 1.8 تريليون دولار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

F8303DXWYAAhk0m
5:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

ولي العهد 11
4:10 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد وقادة دول الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر القمة (صور)

مجلس التعاون ورابطة الآسيان
2:59 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة