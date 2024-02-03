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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تحذف واحدة من أقدم وأشهر مزايا محرك بحثها

جوجل
جوجل
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أكد مسؤول البحث في شركة جوجل داني سوليفان، أن الشركة أزالت واحدة من أقدم وأشهر مزايا محرك بحثها، وهي ميزة رابط ذاكرة التخزين المؤقتة للصفحات ضمن صفحة نتائج البحث.اضافة اعلان

طرق البحث في جوجل

وكتب سوليفان في منشور عبر منصة إكس: “كان المقصود من هذه الميزة مساعدة الأشخاص في الوصول إلى الصفحات، إذ لم يكن بإمكانك الاعتماد في الماضي على تحميل الصفحة في كثير من الأحيان، مع أن الأمور تحسنت كثيرًا في هذه الأيام، ولذلك قررنا إحالة الميزة إلى التقاعد”.
وتتيح لك ميزة ذاكرة التخزين المؤقتة عرض صفحة الويب كما تراها جوجل، وهو أمر مفيد لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة بخلاف مجرد القدرة على رؤية الصفحة التي يصعب تحميلها.
ويمكن لمحترفي تحسين محركات البحث SEO استخدامها لتصحيح أخطاء مواقعهم أو حتى مراقبة المنافسين.
ويمكن أن تكون أيضًا أداة مفيدة للغاية لجمع الأخبار، مما يمنح المراسلين القدرة على رؤية المعلومات التي أضافتها الشركة أو أزالتها من موقع الويب.

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