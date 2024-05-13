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جوجل تتيح خاصية جديدة بهواتف آيفون.. ماذا عن دائرة البحث؟

آيفون 14 برو
هواتف آيفون
أ أ
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أعلنت شركة جوجل عن إضافة طريقة لتوفير خاصية البحث الذكية الجديدة المعروفة بـ "دائرة البحث" أو "سيركل تو سيرش" لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، لآبل وتعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.اضافة اعلان

ميزة جديدة في هواتف آيفون

وتفصيلا، أوضح موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا أن جوجل أطلقت أداة البحث التفاعلية الجديدة في يناير الماضي، وتسمح لمستخدمي أجهزة أندرويد بالبحث من أي مكان على أجهزتهم بعمل دائرة أو بتحديد أو بنقر أي جزء على الشاشة وهو ما يسهل تعامل المستخدم مع محرك بحث جوجل من أي شاشة.
ولم يكن هذا الخيار متاحاً لمستخدمي آيفون، لأن جوجل لا تستطيع التحكم في نظام  آي أو إس، كما هو الحال بالنسبة لأندرويد.
وللالتفاف على هذه المشكلة، استخدمت جوجل زر "أكشن" في آبل على أجهزة أيفون 15 برو لتوفر طريقة سريعة للبحث عن أي شيء على شاشة الجهاز بمجرد نقر  زر.

إنشاء رموز اختصار للمهام

ولم يعد زر أكشن في أحدث هواتف آي فون لمجرد تشغيل أو وقف تشغيل جرس الهاتف، وإنما يسمح للمستخدمين بتخصيص وظائف يحتاجونها على الجهاز.
أيضا، يمكن تعريفه ليبدأ تشغيل الكاميرا أو ترجمة محادثة أو تشغيل الوضع "فوكس" أو تشغيل مصباح الإضاءة وغير ذلك
ويمكن للمستخدمين إنشاء رموز اختصار للمهام التي يؤدونها على الجهاز باستخدام زر أكشن، مثل تشغيل جلسة مسموعة مع تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

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