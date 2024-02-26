جديد التكنولوجيا.. سفينة أبحاث حديثة لدراسة القطب الشمالي

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في خطوة جديدة على طريق الأبحاث التكنولوجية، تم الكشف عن تطوير سفينة أبحاث روسية كبيرة مخصصة لدراسة القطب الشمالي.





سفينة أبحاث جديدة لدراسة القطب الشمالي



السفينة تحمل طاقمًا من 170 عالمًا وباحثًا



وكشف مركز تطوير أنظمة الدفع التابع لمركز زفيوزدتشكا الروسي لبناء السفن، أنه يعمل حاليًا على تطوير محركات جديدة بقوة 2 ميجاواط لسفينة الأبحاث الجديدة إفان فرولوف.وأضاف أن السفينة تم تطويرها روسيًا في إطار المشروع 23680 لاستخدامها في دراسة القطب الشمالي.وأوضح أن هيكل السفينة صمم بطرقة خاصة ليكون قادرًا على شق طبقات الجليد السميكة في بحار القطب الشمالي.وأشار إلى أنه يمتلك خبرات كبيرة في تطوير العديد من أنواع السفن، فقد طوّر سابقا كاسحة الجليد "إيليا موراميتس" التي صنعتها روسيا في إطار المشروع 21180.وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المفترض أن تستوعب السفينة الجديدة التي يبلغ مقدار إزاحتها حوالي 25 ألف طن 20 مختبرًا علميًا، وتكون قادرة على نقل البضائع والمعدات البحثية إضافة إلى طاقمها و170 عالمًا وباحثًا.