ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تساعد الكفيف على اكتشاف العالم

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ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تمثلت في تقنية جديدة تتيح للمكفوفين اكتشاف العالم من حولهم.

ونشر الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في منصة إكس، مقطع فيديو، يوثق تفاصيل التقنية الجديدة.



تقنية ذكاء اصطناعي جديدة متطورة



الكفيف يستكشف العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي



ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي...



شركة Open AI تستعرض آخر إصداراتها (GPT-4o) لخاصية Be My Eyes أو (كُن عينيّ) المخصصة للمكفوفين.



في المقطع يصور الكفيف مقر ملك بريطانيا ويسأل هل الملك موجود؟

وأتى الرد بأنه موجود لأن العَلَم قائم بالأعلى فوق القصر وهذا يعني وجود الملك هنا.… pic.twitter.com/95Krqp2md4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 13, 2024

وخلال المقطع، استعرضت شركة Open AI آخر إصداراتها (GPT-4o) لخاصية Be My Eyes أو (كُن عينيّ) المخصصة للمكفوفين.وخلال المقطع، يصور الكفيف مقر ملك بريطانيا ويسأل هل الملك موجود؟ وأتى الرد بأنه موجود لأن العَلَم قائم بالأعلى فوق القصر وهذا يعني وجود الملك هنا.ووثق المقطع، الكفيف يصور بحيرة فيها بط وسأل ماذا يفعلون الآن؟ وبدأ البرنامج يشرح له بشكل مفصل ما تراه عدسة الكاميرا.وفي النهاية ساعد البرنامج الرجل الكفيف على إيقاف سيارة أجرة بشكل احترافي حتى ركب فيها.