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ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تساعد الكفيف على اكتشاف العالم

تقنية ذكاء اصطناعي جديدة
رجل كفيف
أ أ
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ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تمثلت في تقنية جديدة تتيح للمكفوفين اكتشاف العالم من حولهم.
ونشر الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في منصة إكس، مقطع فيديو، يوثق تفاصيل التقنية الجديدة.اضافة اعلان

تقنية ذكاء اصطناعي جديدة متطورة

وخلال المقطع، استعرضت شركة Open AI آخر إصداراتها (GPT-4o) لخاصية Be My Eyes أو (كُن عينيّ) المخصصة للمكفوفين.

الكفيف يستكشف العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي

وخلال المقطع، يصور الكفيف مقر ملك بريطانيا ويسأل هل الملك موجود؟ وأتى الرد بأنه موجود لأن العَلَم قائم بالأعلى فوق القصر وهذا يعني وجود الملك هنا.
ووثق المقطع، الكفيف يصور بحيرة فيها بط وسأل ماذا يفعلون الآن؟ وبدأ البرنامج يشرح له بشكل مفصل ما تراه عدسة الكاميرا.
وفي النهاية ساعد البرنامج الرجل الكفيف على إيقاف سيارة أجرة بشكل احترافي حتى ركب فيها.

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